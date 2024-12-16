整顆「8吋提拉米蘇」只要230元！高CP值「提拉米蘇」名店年末大放送 一路優惠到元旦
8吋提拉米蘇只要230元！高CP值超平價連鎖蛋糕專賣「提拉米蘇精緻蛋糕」慶耶誕，特別推出「8吋提拉米蘇230元」的超值好價，現省50元，讓原本就很親民的提拉米蘇變得更省、更划算。
誰說吃蛋糕奢侈！在北中南東都設有據點的「提拉米蘇精緻蛋糕」，切片蛋糕最低30元起，提拉米蘇、草莓布朗尼、藍莓生乳酪塔等多款蛋糕統統隨你選，讓甜點控們讚「實惠又好吃」、「餐點五顆星」。即日起至2025/1/1，還有期間限定優惠活動，祭出最經典「8吋提拉米蘇230元（原價280元）」的年末福利，陪你吃蛋糕跨年、過元旦。
值得注意的是，全台門市與網購宅配同享優惠，各門市現貨售完為止，可提前3天電話訂購，而宅配最後優惠到貨日為12/31。喜歡吃提拉米蘇的螞蟻人可千萬別錯過囉。門市資訊可見官網。
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