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整顆「8吋提拉米蘇」只要230元！高CP值「提拉米蘇」名店年末大放送　一路優惠到元旦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Shang-Wei Kuo (KSW)分享、提拉米蘇承德店粉專
圖／摘自Google地圖 網友Shang-Wei Kuo (KSW)分享、提拉米蘇承德店粉專

8吋提拉米蘇只要230元！高CP值超平價連鎖蛋糕專賣「提拉米蘇精緻蛋糕」慶耶誕，特別推出「8吋提拉米蘇230元」的超值好價，現省50元，讓原本就很親民的提拉米蘇變得更省、更划算。

圖／提拉米蘇承德店粉專
圖／提拉米蘇承德店粉專

誰說吃蛋糕奢侈！在北中南東都設有據點的「提拉米蘇精緻蛋糕」，切片蛋糕最低30元起，提拉米蘇、草莓布朗尼、藍莓生乳酪塔等多款蛋糕統統隨你選，讓甜點控們讚「實惠又好吃」、「餐點五顆星」。即日起至2025/1/1，還有期間限定優惠活動，祭出最經典「8吋提拉米蘇230元（原價280元）」的年末福利，陪你吃蛋糕跨年、過元旦。

2025/1/1前，8吋提拉米蘇特價230元（原價280元）。圖／提拉米蘇官網
2025/1/1前，8吋提拉米蘇特價230元（原價280元）。圖／提拉米蘇官網

圖／提拉米蘇承德店粉專
圖／提拉米蘇承德店粉專

值得注意的是，全台門市與網購宅配同享優惠，各門市現貨售完為止，可提前3天電話訂購，而宅配最後優惠到貨日為12/31。喜歡吃提拉米蘇的螞蟻人可千萬別錯過囉。門市資訊可見官網

圖／摘自Google地圖（網友喝豆漿分享）
圖／摘自Google地圖（網友喝豆漿分享）

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CP值 提拉米蘇 甜點 蛋糕

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