限時一天！ 星巴克13號星期五買一送一、先喝道玫瑰拿鐵也買一送一

才剛過完雙12，別錯過13號星期五，依然有手搖飲的好康可追！ 今(12/13)一日限定，星巴克「13號星期五」買一送一咖啡優惠，以及先喝道全新開賣2024玫瑰plus+系列飲品，上市優惠也同享買一送一！

●星巴克13號

圖／取自星巴克同好會臉書粉專

星巴克於本周五舉行「13號星期五 好友分享日」活動，當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，連大家最愛的星冰樂也喝得到！

注意的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●先喝道

圖／取自先茶道臉書粉專

古典玫瑰園旗下的手搖飲「先喝道」，全新推出2024「玫瑰plus+系列飲品」，包括「英式玫瑰拿鐵」以輕柔玫瑰香氣風味。都帶來奢華又溫暖享受；「英式玫瑰特調茶」榮獲ITQI國際獎項，無論是茶香與玫瑰芳香，都令人陶醉；「火焰玫瑰纖美酵素」由古典玫瑰園專業研發，融合了玫瑰花瓣、鳳梨酵素等多重天然成分，搭配西班牙帕瑪仕濱海紅石榴萃取及天然菊苣萃取菊糖，以健康理念打造從內到外的自然之美。

先喝道玫瑰plus+系列12/13上市當天至全台先喝道可享兩項限時優惠，包括「英式玫瑰拿鐵」買一送一，以及「玫瑰水+火焰玫瑰酵素」買一送一，每店限量20組，僅限門市自取。