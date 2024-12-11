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咀嚼控會愛上！ 3款手搖飲新品「搖滾拿鐵、小年糕奶茶、芝麻糊凍奶茶」一吸超過癮

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

最愛配料手搖飲快看過來！ 為大家整理最新「咀嚼控會愛上」的配料系列手搖飲料，有來自精品奶茶BLIKE新品搖滾拿鐵、七盞茶的小年糕奶茶，以及還有鶴茶樓的芝麻糊凍奶茶，每一款都讓人忍不住暴風式吸入，嚼個不停才過癮！

●BLIKE「搖滾拿鐵」

圖／BLIKE提供
圖／BLIKE提供

來自台中的「BLIKE」打造全新飲品「搖滾拿鐵」系列，選用日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，搭配斯里蘭卡烏瓦產區紅茶及稀有白毫銀針的濃郁茶香，再融合台灣現煮的Q彈珍珠，搖滾碰撞之後，就成為珍珠奶茶界的精品美味！

「搖滾拿鐵」(中杯180元)喝得到濃滑霜緹+彈牙嚼感；「輕搖拿鐵」(中杯140元)則以輕盈霜緹為主，預計於12/13在BLIKE台北延吉店、台中公益店同步上市。

●七盞茶「小年糕奶茶」

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

氣溫漸降溫，「七盞茶」冬季獨創新品「小年糕奶茶」(中杯50元、大杯60元)，以軟Q小年糕配料，搭配日夏奶茶，吸一口同時能擁有茶香、奶香，以及糯米香的三重享受，快來試試嚐鮮。

●鶴茶樓「蓋式芝麻糊凍奶茶」

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

全台第一家把芝麻糊變成凍飲的手搖品牌《鶴茶樓》，又開發了「蓋式芝麻糊凍奶茶」全新獨家風味(中杯75元、大杯85元)，除了把墨黑濃郁的芝麻糊，添加香醇的法國鮮奶油Elle&Vire、與台灣頂級濃芝麻醬調和成「芝麻奶蓋」，再搭配獨創的「芝麻糊凍」，每一口都喝得到細細的芝麻碎，與柔嫩Q軟的芝麻糊凍，雙重口感層次超豐富！

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奶茶 手搖 拿鐵

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