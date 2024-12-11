全家「7元燒燒仙草」靠這招！12月取件優惠券來了 還吃得到Q彈地瓜圓、蜜紅豆

全家12月取件優惠！即日起至12/24，於活動期間到全家便利商店完成包裹取件，並主動出示會員條碼或報手機號碼，即贈「12元燒燒仙草(大杯)」或「特濃美式(大杯)」優惠券二擇一，限量30萬組，兌換期限至12/27。

圖／全家便利商店提供

有網友超速度分享，建議自備環保杯還能再省5元，相當於只要7元銅板價就能品嘗到暖心甜湯，還能吃到地瓜圓、蜜紅豆等配料，用12元優惠券（原價65元）十分划算。值得注意的是，每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。

圖／全家便利商店提供

燒燒仙草(大杯)，售價65元。嚴選新竹關西天然仙草熬製，味道濃郁，甘甜微苦，添加Q彈地瓜圓、蜜紅豆。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 雙12【FUN心取】優惠資訊

活動時間：2024/12/11-12/24

兌換期限：2024/12/11-12/27

活動辦法：活動期間到全家完成包裹取件，主動「出示會員條碼」或「報手機號碼」，即贈「12元燒燒仙草(大杯)」或「特濃美式(大杯)」優惠券二擇一

注意事項：每人單筆交易限贈5張，限量30萬組，數量有限、送完為止