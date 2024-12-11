全家「7元燒燒仙草」靠這招！12月取件優惠券來了 還吃得到Q彈地瓜圓、蜜紅豆
全家12月取件優惠！即日起至12/24，於活動期間到全家便利商店完成包裹取件，並主動出示會員條碼或報手機號碼，即贈「12元燒燒仙草(大杯)」或「特濃美式(大杯)」優惠券二擇一，限量30萬組，兌換期限至12/27。
有網友超速度分享，建議自備環保杯還能再省5元，相當於只要7元銅板價就能品嘗到暖心甜湯，還能吃到地瓜圓、蜜紅豆等配料，用12元優惠券（原價65元）十分划算。值得注意的是，每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。
全家便利商店 雙12【FUN心取】優惠資訊
活動時間：2024/12/11-12/24
兌換期限：2024/12/11-12/27
活動辦法：活動期間到全家完成包裹取件，主動「出示會員條碼」或「報手機號碼」，即贈「12元燒燒仙草(大杯)」或「特濃美式(大杯)」優惠券二擇一
注意事項：每人單筆交易限贈5張，限量30萬組，數量有限、送完為止
編輯推薦
- 不二糕餅「最頂大人系福令卡」！攜手「巧克力之王」限量開賣 加碼快閃櫃限定「100顆福令卡免費送」板橋人先衝
- 雙12「咖啡+手搖飲+甜點」優惠懶人包！ 7-ELEVEN咖啡1212元 麻古、清心、老賴、康青龍統統買一送一
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言