不二糕餅「最頂大人系福令卡」！攜手「巧克力之王」限量開賣 加碼快閃櫃限定「100顆福令卡免費送」板橋人先衝

大人系福令卡！這次不是蛋黃酥，糕餅名店「不二糕餅」攜手義大利精品巧克力品牌「AMEDEI」打造苦甜系「巧克力福令卡」，並於12/13起在台中門店開賣，還有雙北人福音能夠在板橋快閃櫃買到，超頂的可可風味絕對不容錯過。

圖／不二糕餅粉專

「不二糕餅」2024最強聯名來襲，本次與有「巧克力之王」稱號的義大利精品巧克力「AMEDEI」聯名推出大人系「巧克力福令卡」，內餡選用AMEDEI黑巧克力、無糖可可粉，搭配國頂級發酵奶油，主打苦甜後回甘的多層次風味，加上蓬鬆柔軟的福令卡，令人一個接一個吃到停不下來。

不二糕餅聯名款巧克力福令卡於12/6開放電話預訂，並預計於12/13起在台中門店正式開賣，一盒8入280元，限量8000盒，售完為止。販售期間至2025/1/5，購買任一盒糕餅即可現折20元加價購「巧克力福令卡」。

圖／不二糕餅粉專

除在台中門店販售外，不二糕餅將於12/20起快閃板橋大遠百B1F綠洲區，開啟長達近40天的快閃櫃檔期，加碼販售期間限定的「巧克力福令卡」，更霸氣推快閃首3日巧克力福令卡限量免費送活動，12/20至12/22，每日限量100顆、每人每日限領乙顆，依排隊購買順序贈送。快閃櫃現場還會有招牌蛋黃酥、小茶蛋和小月綜組合，僅開放現場購買，不提供宅配及預約。詳情可見不二糕餅粉專。