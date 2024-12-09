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客美多超會聯名！爆萌「布丁狗」進駐客美多咖啡 高顏值「3款聯名餐點、限量周邊」 加贈「布丁狗插卡+盲袋貼紙」必蒐藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

布丁狗來了！來自日本的人氣咖啡廳「客美多咖啡」驚喜聯名登場，本次攜手三麗鷗大明星布丁狗合作推出聯名企劃，不僅帶來限定聯名菜單與限量周邊商品，布丁狗更會化身店長出沒在門市裡，邊吃邊美食邊療癒。

客美多咖啡攜手三麗鷗大明星布丁狗推出聯名新企劃。圖／客美多咖啡提供
客美多咖啡攜手三麗鷗大明星布丁狗推出聯名新企劃。圖／客美多咖啡提供

日本知名連鎖咖啡「客美多咖啡」特邀三麗鷗大明星布丁狗聯名推出新企劃，餐點部分有全新期間限定飲品「焦糖布丁牛奶咖啡」、「焦糖布丁奶茶」，及招牌甜點「冰與火」的聯名新版本「冰與火焦糖卡士達」，夾有香濃卡士達餡的酥脆丹麥麵包，搭配可口霜淇淋，一口下去超滿足。

焦糖布丁奶茶(冰)、焦糖布丁牛奶咖啡(冰)，售價200元。圖／客美多咖啡提供
焦糖布丁奶茶(冰)、焦糖布丁牛奶咖啡(冰)，售價200元。圖／客美多咖啡提供

焦糖布丁奶茶(熱)，售價200元。圖／客美多咖啡提供
焦糖布丁奶茶(熱)，售價200元。圖／客美多咖啡提供

冰與火焦糖卡士達，售價200元。圖／客美多咖啡提供
冰與火焦糖卡士達，售價200元。圖／客美多咖啡提供

不僅如此，只要是聯名餐點都會隨機附上一款萌萌的「布丁狗」插卡，加碼再贈大小約10x10「盲袋貼紙」一張，鐵粉一定要蒐集起來。這波聯名將於12/18開展至2025/2/26，跟著布丁狗一同療癒迎接2025年。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

除了聯名餐點驚喜上桌外，限量周邊商品更不少不了，像是「布丁狗x客美多咖啡」2入杯墊組與3入磁鐵組都非常值得居家收藏或是用來妝點辦公桌，於全台客美多咖啡限量販售，售完為止。而大明星布丁狗也會化身最萌店長出沒在店內，探店記得打卡身穿制服的限定款布丁狗店長唷！

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡x布丁狗 聯名活動資訊

聯名期間：2024/12/18～2025/2/26

焦糖布丁牛奶咖啡(冰/熱)200元

焦糖布丁奶茶(冰/熱)200元

冰與火焦糖卡士達200元

布丁狗聯名磁鐵(3入)260元

布丁狗聯名杯墊(2入)260元

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三麗鷗 奶茶 客美多咖啡 布丁狗 探店 霜淇淋

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