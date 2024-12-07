聽新聞
0:00 / 0:00
限時3天買一送一！ 麻古茶坊雙12優惠「翡翠柳橙」半價喝起來
年末最後一檔購物狂歡節「雙12」要來了！ 麻古茶坊率先推出限時3天指定飲料買一送一活動，這回以招牌「翡翠柳橙」為主，最涮嘴的冬季飲品，每一口都是鮮橙現榨的美好滋味！
麻古茶坊於12/12~12/14期間推出「橙雙加倍，橙意滿杯，翡翠柳橙買一送一」活動，活動期間的上午10至晚上8點，可至門市購買，就可以享有嚴選台灣新鮮柳橙茶買一送一。
「翡翠柳橙」嚴選台灣在地鮮新柳橙、果肉分明飽滿，搭配甘醇的翡翠綠茶茶湯，杯杯鮮橙都是手工現點現切現榨，北部售價70元、中南部則是一杯60元，雙12推出買一送一，每人限購2組杯裝，把握機會半價就能喝到爽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言