限時3天買一送一！ 麻古茶坊雙12優惠「翡翠柳橙」半價喝起來

年末最後一檔購物狂歡節「雙12」要來了！ 麻古茶坊率先推出限時3天指定飲料買一送一活動，這回以招牌「翡翠柳橙」為主，最涮嘴的冬季飲品，每一口都是鮮橙現榨的美好滋味！

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊於12/12~12/14期間推出「橙雙加倍，橙意滿杯，翡翠柳橙買一送一」活動，活動期間的上午10至晚上8點，可至門市購買，就可以享有嚴選台灣新鮮柳橙茶買一送一。

「翡翠柳橙」嚴選台灣在地鮮新柳橙、果肉分明飽滿，搭配甘醇的翡翠綠茶茶湯，杯杯鮮橙都是手工現點現切現榨，北部售價70元、中南部則是一杯60元，雙12推出買一送一，每人限購2組杯裝，把握機會半價就能喝到爽。