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法式甜點結合日本職人抹茶蹦出新層次！寒舍艾美一O八抹茶茶廊 攜手打造「聯名抹茶甜點饗宴」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍艾美酒店提供
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台北寒舍艾美酒店攜手日本「一〇八抹茶茶廊」，於12月10日至2025年2月日推出聯名抹茶甜點系列。探索廚房午晚餐期間提供10款經典抹茶甜點，每位1,690元起+10%。此外，Drip & Dough外賣店同步限量販售「日和暖柚抹香」聖誕抹茶蛋糕，六吋售價2,080元，12月20日前預訂可享早鳥優惠價1,680元，需提前三日訂購。

圖／寒舍艾美酒店提供
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本次活動匯集京都宇治抹茶與靜岡焙茶，由寒舍甜點房行政主廚鄭吉賢結合法式工藝，打造多款精緻甜品。推薦品項包括「抹茶歐培拉」，以抹茶利口酒浸潤的杏仁海綿蛋糕堆疊巧克力甘納許與奶油霜，口感層次分明；「抹茶蒙布朗」融入糖漬栗子製成的抹茶餡與酸甜黑醋栗果餡，搭配酥脆塔皮，完美詮釋法日甜點融合之美。還有「抹茶巴斯克乳酪蛋糕」，焦糖色外皮與濃郁茶香相得益彰，令人一試傾心。

圖／寒舍艾美酒店提供
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探索廚房更提供現場製作的「紅豆抹茶大判燒」（原味與卡士達口味）以及彈嫩的「抹茶蕨餅」，讓賓客感受抹茶點心的手作魅力。甜點控可到Drip & Dough選購聯名聖誕抹茶蛋糕，內含抹茶牛奶巧克力慕斯與柚香巧克力餡，層次豐富、滋味驚喜。更多詳情請洽台北寒舍艾美酒店訂席中心或官方網站查詢。

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寒舍艾美 巧克力 抹茶 甜點 蛋糕

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