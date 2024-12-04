高雄人喝爆！古早味南霸天「老江紅茶牛奶買1送1」 年底大放送爽喝到月底
南台灣代表古早味「老江紅茶牛奶」推出年底大放送，全門市於指定日期享「紅茶牛奶買一送一」，一路開展到12/27，每日售完為止。高雄人記得看好日期與門市，一杯價喝兩杯更過癮。
高雄在地好口碑名店「老江紅茶牛奶」年底祭優惠，凡於即日起至12/27的指定日期，到指定的老江門市可享經典必喝「紅茶牛奶買一送一」，每日數量有限、售完為止，搶喝買一送一記得早點去。
特別一提的是，活動依各門市當日營業時間、現場公告為準，限門市現場購買，外送不適用。
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