板橋人現買現吃！日本熱銷百萬顆「焦糖乳酪蛋糕」快閃板橋　超強「冰烤舒芙蕾、濃郁生乳捲」全都吃得到

呼叫板橋甜點控！吃得到日本職人精神的甜點名店「武藏野の洋菓子」快閃板橋大遠百，焦糖乳酪蛋糕、冰烤舒芙蕾等誘人甜點統統有，還有高顏值的美味生乳捲，喜愛甜點的你千萬別錯過。

圖／MegaCity板橋大遠百粉專

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由日本職人開設的知名甜點店「武藏野の洋菓子」在新北市林口區、台北市信義區設有門市，本月更快閃板橋大遠百B1，為板橋人帶來最道地的迷人甜點，像是日本熱銷百萬顆的招牌「焦糖乳酪蛋糕」、濃郁起司「冰烤舒芙蕾」、輕裝紀念款「焦糖走路 Caramel Walker」與令人垂涎的「芝久保生乳捲」，統統齊聚快閃櫃，堪稱最強甜點人氣大集合。

圖／MegaCity板橋大遠百粉專

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武藏野の洋菓子板橋大遠百快閃至12/30，被洗版社群的日本甜點燒到了嗎？板橋人免跑林口，打卡新北耶誕城順道買齊，聖誕節就要吃甜甜。

圖／MegaCity板橋大遠百粉專

武藏野の洋菓子 快閃資訊

快閃期間：即日起～2024/12/30

快閃地點：MegaCity板橋大遠百B1 了凡油雞燒臘正對面（新北市板橋區新站路28號）

營業時間：11:00-22:00