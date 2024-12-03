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最強韓式鬆餅來了！白狐院華夫餅與SOMA攜手「草莓季系列美食」限時登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／白狐院華夫餅提供
圖／白狐院華夫餅提供

草莓甜點迷與茶飲控的福音來了！白狐院華夫餅與台北人氣飲品品牌 SOMA攜手推出限時聯名活動，將於12月7日至1月6日搶先引爆草莓季熱潮。本次合作不僅推出全新品牌副牌「Oooo Waffle 白狐喔鬆餅」，更精心設計「草莓焦糖奶油喔鬆餅」與「草莓菁茶歐蕾」聯名套餐，為消費者帶來視覺與味覺的雙重享受。以創意造型與季節限定口味為亮點，Oooo Waffle 的推出象徵白狐院跨入甜品潮流新紀元。

圖／白狐院華夫餅提供
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草莓限定套餐與多元創意新選擇，甜蜜襲捲味蕾

正值草莓季，白狐院與SOMA共同推出限定草莓口味套餐，每份售價$239，將草莓的酸甜與焦糖的香濃完美結合。「草莓焦糖奶油喔鬆餅」以自製草莓焦糖淋醬搭配生乳霜與新鮮草莓，展現歲末佳節的溫暖氛圍；「草莓菁茶歐蕾」則以高山茶襯托草莓的清香，讓果茶愛好者品味雙重層次的優雅。此外，白狐院同步推出草莓季專屬菜單，涵蓋草莓鮮奶油、草莓肉桂與開心果草莓等多樣創意口味，且全系列皆為蛋奶素選擇，滿足各類飲食需求。

圖／白狐院華夫餅提供
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圖／白狐院華夫餅提供
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白狐院華夫餅 × SOMA聯名活動於全台白狐院門市與SOMA據點同步展開，活動期間限定30天，草莓季專屬菜單則供應至2025年3月。立即前往台北市信義區白狐院門市，或至SOMA中山、永康、敦化等分店，感受這場融合甜點與飲品的跨界盛宴，與朋友一起為草莓季留下甜蜜回憶！

圖／白狐院華夫餅提供
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