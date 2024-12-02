星巴克「第2杯半價」！限時2天 開喝大杯星冰樂
星巴克「第二杯半價」悄展開，於12/2、12/3連續兩天登場，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」。
值得注意的是，單筆交易最高限購四杯，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，而消費者最愛的星冰樂系列則不受限，揪喝或一人獨享都可以。
星巴克 第二杯半價
活動期間：2024/12/2、12/3
優惠內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價
注意事項：單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料
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