星巴克「第2杯半價」！限時2天 開喝大杯星冰樂

耶誕節到星巴克！星巴克「太妃核果風味那堤」一年一度回歸，還領軍帶來耶誕飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，以及同樣擁有高人氣的節慶飲品「薄荷風味摩卡」，還有噴香的現烤美味點心與不可或缺的甜點們，耶誕節就要甜甜過。

2024-11-29 15:28