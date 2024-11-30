珍煮丹又要火了！SJ利特大秀珍奶 連續2天「黑糖珍珠鮮奶兩杯8折」 粉絲讚爆：太會了

掌握流量密碼！來台像在走灶咖的韓流團體Super Junior利特、銀赫，為高雄巨蛋的選秀節目總決賽再度登台。隊長利特在直播中秀出一杯珍奶，直接把業者引出並霸氣推出連續2天「兩杯8折」，令不少ELF看到都笑讚「反應真快 還給優惠」、「請找利特代言吧！」

圖／摘自網路

Super Junior利特、銀赫為選秀節目總決賽前往高雄，每每來台都會引發粉絲熱議。這次，利特在直播中大秀珍奶還給了特寫，杯上貼紙明確印著「中杯黑糖珍珠鮮奶微冰三分甜」，有粉絲看到都準備手刀Get同款。沒想到，這杯珍奶主角就是知名手搖「珍煮丹」，業者火速認領並祭出11/30、12/1連兩天「兩杯8折」，邀請ELF們揪友衝門市曬同款手搖。

圖／珍煮丹粉專

值得注意的是，本次優惠品項為利特同款限定「黑糖珍珠鮮奶(M)微冰三分甜」，且活動每人限購兩組（一組兩杯，不拆售），限到門市現場購買，數量有限。而漢神巨蛋、中山赤峰、信義A11以上門市無參與本活動。