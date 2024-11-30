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換永和人排爆！「八曜和茶」永和店來了 開幕首3日贈杯袋、加碼全門市活動 全台鐵粉都能衝
輪到永和人排！爆紅手搖飲「八曜和茶」繼三重台北橋店後，再度宣布新北永和店將於12/6開幕，並祭出開幕首3日贈環保一杯袋與全門市活動，有在地人已摩拳擦掌等著搶頭香開喝。
「八曜和茶」北上首店插旗三重台北橋，而新北永和店則接力將於12/6盛大開幕，並於12/6至12/8一連三日贈送「HCY時尚環保一杯袋」，只要加入Line官方帳號並綁定Ocard會員，於點餐時加會員消費滿100元即符合資格，消費滿200元則贈兩個，以此類推，數量有限、送完為止。值得一提的是，門市開幕期間無提供電子支付、外送平台、門市外送與門市預定自取服務；開幕活動亦不得與其他優惠合併使用。
此外，「八曜和茶」還於全台門市推出活動，12/6當日於門市購買任一飲品，即可以149元加購「YO307清爽柚·香氛片」1個，每人限購2片。
八曜和茶 新北永和店
開幕日：2024/12/6
地址：新北市永和區永和路一段212號
開幕期間營業時間：10:00-22:00
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