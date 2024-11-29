星巴克化身甜點專賣店！耶誕必喝強品「薄荷風味摩卡」也回歸 還有「現烤鬆餅、藍莓波士頓派」誘人登場
耶誕節到星巴克！星巴克「太妃核果風味那堤」一年一度回歸，還領軍帶來耶誕飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，以及同樣擁有高人氣的節慶飲品「薄荷風味摩卡」，還有噴香的現烤美味點心與不可或缺的甜點們，耶誕節就要甜甜過。
除了星巴克耶誕飲品代表「太妃核果風味那堤」與新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」強強登場外，星巴克高人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」也於11/29起重磅回歸，濃醇摩卡咖啡與清新薄荷風味糖漿、順滑牛奶融合，再覆上鮮奶油並以枴杖糖碎粒點綴，經典風味就此誕生。
此外，星巴克也帶來耶誕現烤新品，來自比利時的經典點心「比利時鬆餅」，紮實且有嚼勁的鬆餅口感，配上微融的甜甜珍珠糖，與「薄荷風味摩卡」一同享用最絕配。
而說到耶誕節當然不可不提到必備的甜點們，大人系「焦糖核果巧克力塔」吃得到香酥塔皮、核桃焦糖蛋糕與下層濃厚的巧克力甘納許、滑順巧克力奶霜等多層次滋味；香甜果系「紅心芭樂雙層起司蛋糕」則是紅心芭樂起司慕斯和優格起司蛋糕、餅乾底的絕佳組合。
喜愛波士頓派蛋糕的朋友更是不能錯過本次新推出的「藍莓波士頓派」，不膩的瑞穗鮮奶油與藍莓醬結合，吃起來十分清爽，除有單片選擇外，更有適合全家一起分享的8吋蛋糕，邀請親朋好友甜蜜過耶誕。
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