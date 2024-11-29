小熊軟糖也能沖泡成茶飲！ TWG Tea 首創「茶香泰迪 Tea Teddies」爆紅 8款Q萌果香味軟糖茶 12月驚喜上市
是軟糖也是茶！ 世界奢華茶葉品牌「TWG Tea」，首創「茶香泰迪（TWG Tea Teddies®）」果香味濃郁的小熊造型軟糖，保有迷你泰迪小熊的外表，也代表了8種不同的果香味茶葉，放入杯中沖泡成茶飲，充滿療癒驚喜感。日前在香港一上市就立刻爆紅引起轟動，接下來預計將於12月全台限量開賣！
TWG Tea推出的8款萌趣喜感茶香泰迪，以珍稀的TWG Tea茗茶為基底，結合茶香與多款鮮甜水果及香料調配出獨特風味，保有對童年糖果的懷舊新詮釋，從草莓、藍莓、覆盆莓香草、芒果橙香、葡萄柚橙香、蘋果葡萄到薑檸及橙香肉桂，每款茶香泰迪的香甜風味，皆令人更難以抗拒。
茶香泰迪不僅能當作美味糖果單獨品嚐，或以熱茶沖泡的方式，將兩顆茶香泰迪溶於200毫升熱水中，或者冰茶沖泡方式，將四顆茶香泰迪溶於200毫升熱水中，再倒入一杯加滿冰塊的冰茶杯中，還能靜靜觀賞泰迪小熊，漸漸化身為美麗色澤、香氣撲鼻的茶湯。更吸引人的是，茶罐上鏤空設計的泰迪圖案包裝，萌趣魅力勢必襲捲全台，無論送禮或自用都十分適合。
TWG Tea茶香泰迪的8種口味分別是，蘋果葡萄茶香泰迪(綠色)、藍莓茶香泰迪(藍色)、橙香肉桂茶香泰迪(橘紅)、薑檸茶香泰迪(金黃)、芒果橙香茶香泰迪(淺橘)、葡萄柚橙香茶香泰迪(鵝黃)、覆盆莓香草茶香泰迪(粉紅)、草莓茶香泰迪(紅色)。
每罐約有40顆(200g)，售價為新台幣650元，預計12月全台正式上市，將同步於全台精品門市及LINE Gift平台限量販售，今年的聖誕禮物首選就屬它了！
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