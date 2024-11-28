3大聖誕甜點超繽紛！ Mister Donut.Krispy Kreme應景造型甜甜圈 85℃聖誕切片蛋糕第2件8折開吃

甜點控一定要追！ 迎接浪漫12月，一起來嚐嚐「3大聖誕系列甜點」，Mister Donut和Krispy Kreme皆推出造型超Q、超應景的聖誕甜甜圈、85℃的聖誕系列整模+切片蛋糕可多元選擇，每一款都可愛得令人愛不釋手、捨不得吃呀！

◎Mister Donut耶誕甜甜圈 限時優惠買5送2or買6送3

圖／統一多拿滋提供

Mister Donut迎耶誕節推出8款應景甜甜圈，即起開賣包含3款「耶誕老公公」、「耶誕麋鹿波堤圈」、「耶誕草莓熊太郎」造型甜甜圈，換上耶誕老公公、萌萌雪人和淘氣麋鹿紙套包裝的「醬油糰子」、「紫薯糰子」，3款如同耶誕花圈般華麗的「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」及「耶誕抹茶波堤」，以及換上耶誕包裝的「耶誕萌樂園」迷你甜甜圈。

圖／統一多拿滋提供

限時推出聖誕優惠，即日起至12/1，凡購買指定商品，可享買5送2及買6送3優惠，兩入100元的「耶誕萌樂園」甜甜價，並且還有可可季聯名現做飲品買1送1優惠，快揪螞蟻人一起嚐。

圖／統一多拿滋提供

◎Krispy Kreme聖誕奇遇 飲品加購優惠

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme精心打造2024「聖誕奇遇」甜甜圈系列，推出4款節日限定甜甜圈，包括充滿草莓滋味的「聖誕老公公」、化作清爽檸檬風味的「探險薑餅人」、搭配焦糖的濃郁滋味的「好奇小麋鹿」以及有著閃爍著星星光芒的「星願聖誕樹」造型聖誕季甜甜圈。

圖／Krispy Kreme提供

即起推出多重優惠，6入聖誕奇遇禮盒售310元（原價330元），12入聖誕奇遇禮盒售490元（原價600元），且每周一至周四購買聖誕奇遇甜甜圈，可享加價50元享用中杯美式咖啡(限定門市)，並於12/1購買聖誕奇遇甜甜圈滿額，即贈「幸運星小卡」一張，傳遞美好祝福。

◎85℃聖誕嘉年華 切片蛋糕第2件8折

圖／85℃提供

85℃聖誕嘉年華即日起推出四款切片、三款整模蛋糕，蛋糕外層覆蓋著厚實的奶油，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾超應景，有聖誕老公公熱情展開雙臂的「聖誕快樂」6吋，售價550元；小麋鹿圍繞著色彩繽紛的聖誕樹旋轉的「聖誕派對」6吋，售價560元；經典黑森林蛋糕佈置上聖誕節裝飾的「聖誕黑森林」6吋，售價550元。

圖／85℃提供

除了蛋糕，還有麵包坊開始販售，可愛又迷人的聖誕麋鹿，售價45元，特製新品麵包-聖誕樹，售價55元，以及特調「紅絲絨拿鐵咖啡」中杯，售價85元，並且自11/21起到12/25推出主題款切片蛋糕「第二件8折」，全台限量販售。