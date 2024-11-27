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東京起司甜點名店「now on Cheese」來了！初登場「起司燒菓子」領軍 日本限定「夾心蛋糕」、「起司餅乾」統統買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO 百貨粉專
圖／SOGO 百貨粉專

免飛日本買！東京超人氣伴手禮「起司燒菓子名店」登台快閃台北，日本限定門市才有的「起司夾心蛋糕」現在在台灣也買得到，還有超涮嘴的濃郁「起司夾心餅乾」，送禮自用兩相宜。台北人先衝掃貨囉！

圖／SOGO 百貨粉專
圖／SOGO 百貨粉專

讓人吃了會微笑的起司甜點！曾拿下「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」的超人氣伴手禮名店「now on Cheese」進駐SOGO復興館B3，於即日起至2025/2/3啟動快閃，不需花機票錢也能吃到誘人甜點。本次快閃亮點有首次登場的「起司燒菓子」、日本限定門市才買得到的「起司夾心蛋糕」，以及不容錯過的2種口味「起司夾心餅乾」。

起司燒菓子，售價6入450元、10入750元。圖／SOGO 百貨粉專
起司燒菓子，售價6入450元、10入750元。圖／SOGO 百貨粉專

起司夾心餅乾，售價10入450元。圖／SOGO 百貨粉專
起司夾心餅乾，售價10入450元。圖／SOGO 百貨粉專

「起司燒菓子」初次亮相，能一次嘗到濕潤蛋糕、濃郁起司和清新檸檬香；限定「起司夾心蛋糕」是每日限量販售，想吃記得早點去；而「起司夾心餅乾」則有鹹甜口「焦糖&古岡左拉起司」與大人味「煙燻起司&卡門貝爾起司」兩種口味可以選擇。此外，現在還能預購春節限定禮盒，內有起司燒菓子與起司夾心餅乾雙口味，送禮超體面。

起司夾心蛋糕，售價140元。圖／SOGO 百貨粉專
起司夾心蛋糕，售價140元。圖／SOGO 百貨粉專

餅乾&燒菓子新春禮盒，售價1100元。圖／SOGO官網
餅乾&燒菓子新春禮盒，售價1100元。圖／SOGO官網

東京超人氣伴手禮【now on Cheese】 快閃資訊

快閃時間：即日起～2025/2/3

地點：SOGO復興館B3活動區（台北市忠孝東路4段45號）

圖／SOGO 百貨粉專
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SOGO 伴手禮 日本美食 東京 甜點 蛋糕 餅乾

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