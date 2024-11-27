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芋泥控暴動了！春上布丁蛋糕「醇濃夾心芋泥蛋糕」限定開賣 超霸氣「雙層厚芋泥+大甲芋頭塊」令人欲罷不能

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@satani_blog授權
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芋泥控暴動了！超人氣古早味伴手禮「春上布丁蛋糕」新推出濃郁會爆餡的「醇濃夾心芋泥蛋糕」，霸氣放入滿滿的大甲芋泥，搭配經典的鬆軟蛋糕體，光看切面就令人垂涎。蛋糕的高顏值吸引芋頭控目光，直呼「竟然有滿滿芋頭塊」、「芋泥第一名」。

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入手看這邊！「春上布丁蛋糕」不時推出新口味的古早味布丁蛋糕，每每推出都引發網友搶購。本次最新推出「醇濃夾心芋泥蛋糕」，濕潤綿軟的蛋糕體與真材實料的嚴選大甲芋頭製成的滿滿芋泥、芋頭塊相融合，除了蛋糕中間夾入芋頭餡外，更霸氣的用芋泥封頂點綴整個蛋糕，雙層厚芋泥一入口超驚豔，口感豐富讓人一吃就停不下來。特別一提的是，這款芋泥蛋糕是7-ELEVEN限定門市預購，若有其他購買疑問亦可致電03-551-5338洽詢。

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此外，春上布丁蛋糕還攜手知名餅乾「OREO」推出聖誕限定「隕石可可蛋糕」，結合OREO餅乾碎和頂級可可豆，每一口都驚喜滿滿，目前已於春上全台直營、快閃門市及官方網站同步開賣，巧克力控的最應景蛋糕買起來！

聖誕限定「隕石可可蛋糕」，售價170元。圖／春上布丁蛋糕粉專
聖誕限定「隕石可可蛋糕」，售價170元。圖／春上布丁蛋糕粉專

春上布丁 醇濃夾心芋泥蛋糕

售價：260元

注意事項：為7-ELEVEN限定區域門市預購；詳細販售門市及相關資訊請撥打03-551-5338洽詢

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