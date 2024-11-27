芋泥控暴動了！春上布丁蛋糕「醇濃夾心芋泥蛋糕」限定開賣 超霸氣「雙層厚芋泥+大甲芋頭塊」令人欲罷不能

芋泥控暴動了！超人氣古早味伴手禮「春上布丁蛋糕」新推出濃郁會爆餡的「醇濃夾心芋泥蛋糕」，霸氣放入滿滿的大甲芋泥，搭配經典的鬆軟蛋糕體，光看切面就令人垂涎。蛋糕的高顏值吸引芋頭控目光，直呼「竟然有滿滿芋頭塊」、...

2024-11-27 12:00