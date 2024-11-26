買一送一！ 慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo、天仁茗茶、西雅圖咖啡都還可以喝

嗨瘋了！台灣終於在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）獲得全球總冠軍，刷新歷史紀錄，咖啡、手搖飲優惠立刻出動，慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠，除了部分業者祭出一日限定優惠，下列為大家整理星巴克、CoCo、天仁茗茶、西雅圖咖啡等，都還可以喝到買一送一優惠快追！

●星巴克：即起至11/26，星巴克推出「感謝英雄，有你真棒」好友分享日活動，期間內購買大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，可享買一送一。

圖／星巴克官網

●西雅圖極品咖啡：即日起至11/27，西雅圖咖啡祭出美式咖啡/拿鐵(限同品項)享買10送10優惠，每人限購一組。

圖／西雅圖極品咖啡粉專

●路易莎咖啡：自11/26至11/28，於全台路易莎咖啡門市，推出全日「第二杯飲品半價」(價低者折，可混搭)；於Louisa Bakery路易莎麵包坊，凡購買三件麵包即贈送一件(贈品為價格最低者)。

圖／路易莎提供

●85℃：85 Cafe APP即日起至11/30，會員可以點數兌換「學習伯牙鮮奶茶(中杯)」買一送一券，每名會員限領1張，限量1萬張，兌換期限即日起至12/20。

圖／85℃

●CoCo都可：即日起至11/28，CoCo都可「百香雙響炮」飲品買一送一，每人限購4杯，透過Uber Eats訂餐也可享同樣優惠。

圖／CoCo都可

●天仁茗茶：實體門市即起至11/27，全品項茶飲第二杯半價，不可寄杯；天仁茗茶APP推出即日起至11/27 23:59，購買「913茶王」享買三送三優惠。

圖／天仁茗茶

●清心福全：自11/26至11/29，錫蘭奶紅、珍珠/粉圓奶茶、優多百香果綠茶、百香果綠茶享「第二杯半價」優惠，不限杯數，買越多折越多。

圖／清心福全

●日出茶太：即日起至11/27，中午12時至晚上8時祭出「太極珍奶」買一送一優惠，各門市每日限量100組，需加入LINE會員領取優惠券。

圖／日出茶太

●春陽茶事：即日起至11/27推出限定優惠，熱銷烏龍茶系列手搖「檸檬蜜烏龍」、「荔枝蜜烏龍」以及秋冬新品「炭焙烏龍」，連續3天享買一送一優惠！

圖／春陽茶事

●顏太煮奶茶：即日起至11/27，太煮椰拿鐵系列「第二杯5折」，相同價格可混搭，不限購買數量，但各門市數量有限、售完為止。

圖／顏太煮奶茶

●UG TEA：UG林口長庚門市推專屬優惠，即日起至11/27可享「三窨十五茉」買一送一，甜度冰塊可調整，數量有限、售完為止。

圖／UG TEA

●五桐號：即日起至11/27，五桐號推出「蜜后春蘋」大杯買一送一，限來店消費，每張訂單僅限購買1組，售完為止。

圖／五桐號

●再睡5分鐘：於11/26下午三點起，於再睡5分鐘台北南陽店快閃喊口號「Team Taiwan，NO１！」，直接免費送大杯的「棉被午茉綠」一杯，每人限贈一杯。

圖／再睡5分鐘

●清原：清原部份實體門市，於11/27當天於指定門市推出「紅不讓紅白湯圓」免費贈送5000碗，於臉書活動內文留言「中華隊加油」，即可獲得資格，發放時間11/27下午一點起至送完為止。