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慶奪冠爽吃冰！連續4天 31冰淇淋「加贈1球」、Cold Stone「第二杯10元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／夢時代購物中心粉專、Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉專
圖／夢時代購物中心粉專Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉專

31冰淇淋大方送！賀中華隊勇奪12強棒球賽冠軍，31冰淇淋特別推出「追蹤IG送1球冰淇淋」活動，即日起至11/28，凡點購雙球冰淇淋並追蹤官方IG（@br31icecream_taiwan）即加贈1球，三種口味冰淇淋自己搭配，天冷也要吃冰！

圖／夢時代購物中心粉專
圖／夢時代購物中心粉專

此外，今(25)日7-ELEVEN也有單日限定門市優惠，雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋全口味同品項買一送一，以及11/25和11/26連兩天的大杯思樂冰買一送一。而Cold Stone Creamery酷聖石冰淇淋則祭出連四天優惠，即日起至11/28，購買中杯以上冰淇淋享「第二杯10元」，直營門市限定，不含脆餅、桶裝。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉專
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉專

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31冰淇淋 7-ELEVEN COLD STONE IG 思樂冰 買一送一 霜淇淋

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