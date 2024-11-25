慶奪冠爽吃冰！連續4天 31冰淇淋「加贈1球」、Cold Stone「第二杯10元」
31冰淇淋大方送！賀中華隊勇奪12強棒球賽冠軍，31冰淇淋特別推出「追蹤IG送1球冰淇淋」活動，即日起至11/28，凡點購雙球冰淇淋並追蹤官方IG（@br31icecream_taiwan）即加贈1球，三種口味冰淇淋自己搭配，天冷也要吃冰！
此外，今(25)日7-ELEVEN也有單日限定門市優惠，雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋全口味同品項買一送一，以及11/25和11/26連兩天的大杯思樂冰買一送一。而Cold Stone Creamery酷聖石冰淇淋則祭出連四天優惠，即日起至11/28，購買中杯以上冰淇淋享「第二杯10元」，直營門市限定，不含脆餅、桶裝。
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