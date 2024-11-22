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超酥脆+掰開會牽絲！ Threads推爆上海伴手禮「棉花糖蛋卷」台灣也買得到 螞蟻人必追「辣芒果、柚子胡椒脆餅」
甜點控快看！ 有網友在社群Threads推薦一款讓人看了很想也嚐嚐的點心「棉花糖蛋卷」，是上海夯爆的人氣伴手禮，還特別錄製了掰開方形蛋卷時，出現的酥脆聲音和超療癒綿花糖牽絲的畫面，讓眾人看了直呼好想吃。甚至吸引了台灣業者現身推薦，研發出更多獨特口味的綿花糖脆餅，原來在台灣也能買得到哦！
一名脆友在Threads發文提到「大家問爆的上海棉花糖蛋卷，推薦在鴻壽坊的市集裡面的Ms Juan卷，肉鬆口味不能帶回國，買一盒在那邊試吃，個人更推薦棉花糖口味，雖然影片有點吵，也讓大家也聽聽酥脆的聲音」。
這一款以薄脆蛋卷外皮，內層夾入柔軟綿花糖，在上海成為人氣甜品的「棉花糖蛋卷」，共有棉花糖蛋卷、肉鬆蛋卷、芝麻蛋卷(新口味)三種，並且網友建議大家在旅程最後一天再購買，因為蛋卷期限只有三天！
▪️「Ms Juan卷」地址：上海市普陀区新会路236弄1号鸿寿坊3号楼1层
而在台灣也有機會吃到極相似的「手作棉花糖脆餅」，一間位在台北的私人甜點店「白菓」，以新鮮土雞蛋、無添加小麥麵粉、紐西蘭無鹽草飼發酵奶油製成方形外皮脆餅，包著軟綿且Q彈的棉花糖，作得更薄脆、吃起來口感更豐富。
店家目前推出的手工脆餅，有一般口味的「棉花糖脆餅」、夾入嚴選台灣溫體豬製成肉鬆的「海苔肉鬆脆餅」、含有美國甜點S’more的「經典巧克力奶油脆餅」，甚至在中秋節推出應景的「柚子胡椒脆餅」，而最新口味則帶來老闆童年記憶中的「墨西哥辣芒果」口味，保證讓人吃了忍不住一口接一口！
▪️「白菓 HAKU Cookies」FB臉書
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