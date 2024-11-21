又一家喊漲！ 不二糕餅宣布「元旦起」漲價 蛋黃酥1顆貴10元

又一家撐不住喊漲了！ 繼近日陳耀訓・麵包埠蛋黃酥及法朋蛋黃酥調漲2025年禮盒後，台中知名「不二糕餅」突然公告宣布漲價，表示因應原物料及營運成本上漲，將於114/01/01起調整商品售價，單盒6入蛋黃酥一盒，將自320元漲至380元，上漲60元，等於平均蛋黃酥1顆貴10元！

圖／翻攝不二糕餅臉書

曾創下日銷萬盒的台中「不二糕餅」，經典美味蛋黃酥則是每逢佳節必搶。不二糕餅今(11/21)突然於臉書貼出「價格調漲公告」，提到「近兩年因各種原物料以及營運成本大幅上漲，為持續提供優質商品品質，將於114/01/01(三)起，調整商品售價。」以期團隊持續用心製餅，希望顧客見諒。

圖／翻攝不二糕餅臉書

就業者貼出的最新價目表來看，將於明年1月1日起，6入蛋黃酥一盒自320元漲至380元，12入蛋黃酥一盒自640元漲至760元，換算等於一顆蛋黃酥漲了10元；而檸月酥6入一盒自280元，漲至320元、茶鳳黃8入一盒自280元，漲至320元，平均一顆上漲約5至6元。