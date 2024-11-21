COLD STONE買一送一！ 酷聖石第二彈聯名「就愛酷洛米冰淇淋蛋糕」開賣9折　「紫黑穿搭」同會員88折優惠

超萌酷洛米，粉絲快收！ 繼COLD STONE萬聖節限定酷洛米蛋糕捲，開賣3天就搶售一空，COLD STONE再度推出第二彈「就愛酷洛米冰淇淋蛋糕」，找來三麗鷗人氣巨星「Kuromi（酷洛米）」全新聯名，超可愛3D立體造型蛋糕，搭配藍莓、蜂蜜冰淇淋內餡，一開盒絕對萌翻眾人！

圖／COLD STONE提供

COLD STONE「就愛Kuromi蛋糕」，11/22起於酷聖石直營門市開賣，將可愛又叛逆的酷洛米搖身一變3D頭型蛋糕，蛋糕內餡選用清新可口的藍莓冰淇淋以及香醇濃郁的蜂蜜冰淇淋，再搭配蔓越莓碎粒，酸甜交織層次感豐富。蛋糕禮盒還包含精美Kuromi外提盒與限量專屬貼紙一張！

圖／COLD STONE提供

歡慶新品上市，COLD STONE將於11/22起至12/29期間推優惠，凡購買「全品項冰淇淋蛋糕」皆可享9折優惠，「OPENPOINT會員」享88折優惠，加碼結帳時，只要出示「紫色或黑色元素」，包含衣服、包包、吊飾皆可，亦能同享會員88折優惠喔！

此外，酷聖石直營門市於11/21至11/24止，直營門市還有連續4天「愛·Sharing」好康活動，點購大杯冰淇淋可享同尺寸買一送一優惠（不含脆餅、桶裝，價低者為贈送品項）；另外，酷聖石一季一度的「桶裝分享日」，也將於12/6登場，活動當天可享Ours/Mine桶裝冰淇淋買一送一！