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「黑浮咖啡」連關4門市、被爆欠薪　業者回應：沒有倒閉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／黑浮咖啡粉絲專頁
圖／黑浮咖啡粉絲專頁

連鎖咖啡廳「黑浮咖啡」無預警歇業，近日連關了台北復興店、台北信義店、高雄岡山店和屏東東港店等四門市，更被爆料積欠員工薪資。而對此，業者回應「正積極做品牌重塑」、「集團沒有倒閉」。

圖／黑浮咖啡粉絲專頁
圖／黑浮咖啡粉絲專頁

複合式咖啡廳「黑浮咖啡」以高雄為起點，與全台多處開設據點，沒想到近期有4間門市陸續傳出熄燈，還被爆料指出，集團出現財務問題還欠員工薪資未付。根據《中時新聞網》報導，針對此次風波，業者表示「因疫情、融資環境嚴峻，再加上今年下半年颱風頻頻，有出現短暫財務壓力」，但休店是因人員整頓，而非爆料所言有倒閉危機；員工被欠薪部分，業者則坦言「確實有延緩發放薪水狀況，10月薪資會努力11月底前發放完成」。

此外，業者也再次聲明，「品牌分店部分有在營運中」並積極投入品牌重塑。另有喜愛該品牌的網友看到消息後，驚訝表示「黑浮好吃耶。怎麼會…」、「蠻好吃的店 可惜了」。

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咖啡廳 歇業 熄燈

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