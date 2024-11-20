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爆餡泡芙、可頌蛋塔都來了！高雄實力派「烘焙名店」快閃台北、台中　爆紅「羅馬生乳包、維也納軟法」全吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／奧瑪烘焙粉絲專頁
圖／奧瑪烘焙粉絲專頁

澱粉腦袋免衝高雄！於高雄起家的超人氣職人烘焙坊「奧瑪烘焙」快閃台北及台中，帶來可口必吃的餅乾泡芙、限定口味維也納軟法，還有曾爆紅的誘人羅馬生乳包，統統免跑南台灣，只要到快閃櫃就能買到吃到啦。

圖／奧瑪烘焙粉絲專頁
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高雄知名手作烘焙「奧瑪烘焙」快閃店來了！分別於台北、台中兩城相繼展開，台北快閃店進駐北車京站時尚廣場B3美食區，即日起至12/16，現場有香草、紅烏龍跟青檸乳酪等口味的超人氣冰心餅乾泡芙，爆紅甜點千層可頌蛋塔、冷熱吃都美味的草莓季限定口味維也納軟法、涮嘴神器千層酥等可選購，甜點控、麵包控相揪掃貨。

圖／奧瑪烘焙粉絲專頁
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而台中快閃店則在台中大遠百12F，除了也有千層可頌蛋塔、冰心餅乾泡芙外，還有必入手的超強羅馬生乳包。快閃期間至12/1，台中鐵粉記得把握時間衝一波。

圖／奧瑪烘焙粉絲專頁
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圖／奧瑪烘焙粉絲專頁
圖／奧瑪烘焙粉絲專頁

「奧瑪烘焙」快閃消息曝光後，仍有網友繼續敲碗「板橋的朋友在揮手」、「桃園的朋友也在等」，由此看出有許多吃貨都在等著人氣甜點造訪自己的所在地。

奧瑪烘焙 台北快閃資訊

地點：Q square京站時尚廣場B3美食區

快閃日期：即日起～2024/12/16

營業時間：11:00-21:30/例假日前一日11:00-22:00（以百貨公告為準）

奧瑪烘焙 台中快閃資訊

地點：Top City台中大遠百12F

快閃日期：即日起～2024/12/1

營業時間：週一至五11:00-22:00；週六、日10:30-22:00（以百貨公告為準）

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