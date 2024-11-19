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必吃草莓蛋糕來了！幸福巷「草莓季波士頓派」開賣 吃得到「50元硬幣大草莓」最過癮 買1送1帶走可愛保冷袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／幸福巷提供
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迎接草莓季！隨著天氣漸冷，草莓系甜點也相繼推出。高雄在地波士頓派蛋糕品牌特別推出「白雪莓莓」和「生巧莓莓」兩款新品，吃得到新鮮的大湖1號草莓，搭配鬆軟蛋糕與鮮奶油，吃一口就是滿滿的幸福感，甜點控最愛的草莓季終於來了。

圖／幸福巷提供
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高雄人氣手作波士頓派「幸福巷」迎來草莓季，特別打造兩款酸甜全新口味：「白雪莓莓」和「生巧莓莓」。「白雪莓莓」特選顆顆飽滿、約50元硬幣大的大湖1號草莓，與綿密鬆軟蛋糕、濃郁減糖鮮奶油結合，熟悉的草莓果香四溢，迎接最純正的草莓季節；而「生巧莓莓」則是大湖草莓與濃郁生巧克力的完美搭配，酸甜草莓和苦甜生巧、濕潤蛋糕堆疊，這個組合怎麼可能不好吃！

圖／幸福巷提供
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即日起，凡預購草莓季新品1款，即贈草莓保冷袋1個，購買2款即贈2個，以此類推。順帶一提的是，這兩款草莓季新品皆為8吋，適合與親友一同分享，或是當作冬日伴手禮，送禮自用兩相宜。

圖／幸福巷提供
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幸福巷高雄自由店：高雄市三民區自由一路237號

幸福巷高雄博愛店：高雄市三民區博愛一路279號

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