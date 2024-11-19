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中華隊晉級「3大咖啡優惠」！ 星巴克「大杯買一送一」連喝2天 西雅圖、路易莎咖啡也買一送一

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／星巴克咖啡同好會、路易莎咖啡、西雅圖咖啡
圖／星巴克咖啡同好會、路易莎咖啡、西雅圖咖啡

中華隊晉級、12強賽挺進東京讓全民瘋狂了！ 中華隊昨晚(18日)2:0完封古巴，以4勝1敗成績晉級12強，打進東京巨蛋超級循環賽，各業者同步祭出好康！星巴克今(19)日起全台門市連續2天「大杯」買一送一，同時，西雅圖咖啡、路易莎咖啡也有買一送一，咖啡控追起來！

●星巴克「大杯」買一送一 今起連喝2天

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

許久不見的星巴克「大杯買一送一」一定要喝！ 慶祝2024年世界12強棒球賽中華隊確定晉級超級循環賽，星巴克祭出「BRAVO美好賽事⚾⚾⚾！我們好棒棒」好友分享日，於11/19、11/20的11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●西雅圖咖啡「全系列飲品」買一送一

圖／西雅圖咖啡提供
圖／西雅圖咖啡提供

西雅圖咖啡歡慶中華隊晉級四強，也祭出「全系列飲品買一送一」優惠活動，11/19一日限定祭出全系列飲品（限同品項）享「買一送一」優惠！

須提醒的是，優惠限定同品項/大小，不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用。

●路易莎「莊園美式、西西里咖啡」買一送一

圖/路易莎提供
圖/路易莎提供

路易莎於Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠，包括喝莊園美式、西西里咖啡都有「買一送一」，11/19為限時最後一天。

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星巴克 買一送一 路易莎咖啡

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