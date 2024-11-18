星冰樂買1送1！賀中華隊前進東京 星巴克加碼「買一送一」 限時9小時、大杯開喝

繼今(18)日限定第二杯半價後，星巴克慶中華隊晉級前進東京巨蛋，加碼再推一日限定「買一送一」，限時9小時，優惠品項更包含星冰樂系列，大杯就開喝！

星冰樂買一送一！星巴克再加碼，推出11/19一日限定「好友分享日」，活動當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料享買一送一，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

終於等到買一送一，且還能點到星冰樂，令大批網友歡呼「喝星巴克看棒球比賽超讚」、「久違的買一送一」、「終於允許『星冰樂』加入此活動」。