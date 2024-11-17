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巧克力控必衝！只到12月中 「31冰淇淋 x KitKat」強勢登台 最強「KitKat聖代」鐵粉要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新光三越高雄三多店粉絲專頁
圖／新光三越高雄三多店粉絲專頁

螞蟻人衝！人氣連鎖冰淇淋專賣「31冰淇淋」新口味強勢開賣，本次攜手超強巧克力威化餅乾「KitKat」推出聯名，並於台灣初登場，引起不少鐵粉歡呼「一定很好吃」、「吃起來」揪團衝門市打卡。

「31冰淇淋xKitKat」聯名曾風靡日本。圖／日本31冰淇淋IG
「31冰淇淋xKitKat」聯名曾風靡日本。圖／日本31冰淇淋IG

曾風靡日本的「31冰淇淋xKitKat」聯名終於登台了！即日起至12/15，台灣「31冰淇淋」推出期間限定新口味，與知名巧克力威化餅乾「KitKat」聯手打造升級版「巧克力三重奏」，能吃到牛奶、黑巧和苦甜等3種巧克力口味，3種願望一次滿足，還有酥酥脆脆的威化餅乾口感，層次超豐富，巧克力控看到都會瘋狂。

31冰淇淋xKitKat聯名新口味於台灣初登場。圖／31冰淇淋粉絲專頁
31冰淇淋xKitKat聯名新口味於台灣初登場。圖／31冰淇淋粉絲專頁

不僅如此，這次聯名更推出限量商品「KitKat聯名聖代」，選擇喜歡口味的小球冰淇淋，搭配蓬鬆鮮奶油、巧克力糖漿＆碎片，以及畫龍點睛的KitKat威化餅乾，高顏值超好拍，即便熱量爆炸也要搶吃一波。

KitKat聯名聖代，售價120元。圖／31冰淇淋粉絲專頁
KitKat聯名聖代，售價120元。圖／31冰淇淋粉絲專頁

除了31冰淇淋攜手KitKat外，7-ELEVEN亦與KitKat攜手推出吃得到KitKat抹醬的「巧脆可可塔」與「巧脆可可麻糬泡芙」，還有包入整條KitKat的「巧脆可可麻糬熱壓吐司」，限定2,000店門市販售。

7-ELEVEN選用KitKat製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN選用KitKat製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。圖／7-ELEVEN提供

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31冰淇淋 7-ELEVEN Kitkat 吐司 巧克力 餅乾

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