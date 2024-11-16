芋頭控要喝爆！ 麻古茶坊「濃厚芋泥系列」強勢回歸 冬季人氣王芋泥加滿滿

芋頭控最愛這一款人氣王回來了！ 每入秋冬芋頭季，麻古茶坊年年都會推出爆料芋頭系列飲品，今年也讓超人氣冬季必喝的「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」兩款飲料強勢回歸，兩波接連上市，11/16先在北區、宜蘭和花東等地開賣，11/20全台全面販售！

圖／麻古茶坊提供

超濃郁的大甲芋頭飲料就在麻古茶坊，嚴選質地扎實、氣味濃郁的飽滿大甲芋頭，堅持每日現蒸現煮，再以手工壓製的綿滑芋泥製成，其中「濃厚芋泥鮮奶」以芋泥搭配濃醇鮮奶的組合，每一口都能吸到帶有顆粒感的香甜芋泥，「芋泥波波鮮奶2.0」則是芋泥鮮奶配上Q彈寒天，波波Q彈咀嚼口感，增加豐富層次感！

圖／麻古茶坊提供

11/16起，麻古茶坊芋頭系列於台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東搶先上市，接著11/20擴及至全台門市暖心回歸，2款飲品皆是南部售價85元、中北部售價90元，芋頭控不容錯過！