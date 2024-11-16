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2024迎冬最強霜淇淋！ CREMIA「甘王草莓」回歸　GODIVA「沖繩海鹽柚子」新口味、義美「草莓鮮乳」限時買1送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝Cremia Taiwan、義美食品臉書、GODIVA提供
圖／翻攝Cremia Taiwan、義美食品臉書、GODIVA提供

草莓控、冰淇淋控快追！ 推薦2024迎冬最強霜淇淋系列，有台灣獨家推出的CREMIA「甘王草莓」、GODIVA冬季期間限定「沖繩海鹽柚子」新口味，加碼限時2日買一送一義美食品也在本週末連續3天，推出草莓鮮乳​​​​​​​冰淇淋「買一送一」優惠。

◎CREMIA季節限定「甘王草莓」霜淇淋回歸

圖／翻攝Cremia Taiwan臉書
圖／翻攝Cremia Taiwan臉書

享譽盛名的北海道冰淇淋之神「CREMIA」，每次有新口味推出都能造成搶吃風潮，去年首度開賣就被草莓控瘋狂掃空「甘王草莓」口味回歸囉，這回將盛名的福岡甘王草莓珍品，以顆粒大、飽滿多汁的特點，入口酸甜回甘，搭配北海道香濃乳源製成微酸微甜的「甘王草莓霜淇淋」。

CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」即日起全台CREMIA門市限量回歸，每支售價150元，售完為止，小心千萬不要再錯過了！

圖／翻攝Cremia Taiwan臉書
圖／翻攝Cremia Taiwan臉書

◎GODIVA霜淇淋「沖繩海鹽柚子」新口味 限時2天買一送一

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA為巧克力迷們帶來全新「沖繩海鹽柚子系列」，將日本沖繩特產的海鹽和清爽的柚子結合，推出3款期間限定新品皆為220元，包括「沖繩海鹽柚子雙重巧克力霜淇淋」、「沖繩海鹽柚子白巧克力霜淇淋」及「沖繩海鹽柚子白巧克力奶昔」，冬日新口味預計於11/22起開賣，上市同時GODIVA門市將暫停供應白巧克力霜淇淋及牛奶巧克力奶昔。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA同步推出夢幻優惠，於11/16至11/17限時兩天，到GODIVA門市購買霜淇淋、杯裝冰，即贈「霜淇淋兌換券乙張」，巧克力控、冰淇淋控們搶先追一波。

◎義美「草莓鮮乳​​​​​​​冰淇淋」 連吃3天買一送一

圖／翻攝義美食品官網
圖／翻攝義美食品官網

義美食品供應的IRIS&FRIENDS草莓鮮乳頂級冰淇淋，選用優質生乳搭配草莓果肉製作，兩者巧搭濃郁酸甜好誘人。並且自11/16至11/18連續3天推出「買一送一」。需注意的是，現場以4杯盒裝販售(300元)，每人限購3組，會員不再享95折，數量有限以門市實際庫存，售完為止。

圖／翻攝義美食品臉書
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CREMIA 義美 買一送一 霜淇淋

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