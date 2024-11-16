快訊

翻版勝利事件！美女DJ遭惡狼下藥性侵、拍不雅照傳群組「受害者20、30人」

拳王泰森輸了！差31歲拚8回合 網紅傑克保羅78：74勝出

天兔掰了！強颱萬宜恐挑戰「今年風王」 對台影響曝

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂！ 上市第4天仍撲空 脆友一招DIY「無敵豬肉蛋鬆餅堡」免排隊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／threads@jumue.jjn、threads@chia1.12提供
圖／threads@jumue.jjn、threads@chia1.12提供

過去麥當勞的「捲捲薯條」曾創下開賣2天就停賣的記錄。這回麥當勞期間限定早餐「厚鬆餅堡系列」從13日上市至今為第4天，民眾搶購、大排長龍現象仍然延燒成一股「厚鬆餅堡」之亂。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」限定期間開賣，再度引發排隊熱潮。圖／麥當勞提供
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」限定期間開賣，再度引發排隊熱潮。圖／麥當勞提供

但相較前三天凌晨5點半開賣就完售，觀察部分門市大約至上午8.9點才供應完畢，在社群平台threads，有網友即時分享部分店家完售資訊、或剩餘數量。而買不到網友仍連連哀號，甚至出現了山寨版「無敵豬肉蛋鬆餅堡」DIY教學分享！

脆友chia1.12分享「看到一篇脆文說西螺還有鬆餅堡，幫大家更正：並沒有喔」隨即貼出麥當勞產品公告，可以看見豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡，皆勾選「已售完」。

圖／threads@chia1.12提供
圖／threads@chia1.12提供

脆友jumue.jjn分享「都第4天了，厚鬆餅堡怎麼還是那麼難買，想嚐鮮看看怎麼就這麼困難...」，接著他貼出DIY自製成品圖「我沒買到，這是我用一般的鬆餅餐+滿福堡重新組裝的山寨貨，把鬆餅裁剪成小一點的圓大概會更像一點。」

圖／threads@jumue.jjn提供
圖／threads@jumue.jjn提供

脆友qqedward1987分享「感謝麥當當毀了我的週末早晨，順便激發我的創造力，MEGA無敵豬肉蛋鬆餅堡參上」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

現階段想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的人，除了持續觀察社群分享部分店家實況，也可先致電店家確定有貨再排隊，還能參考網友的過渡時期「免排隊DIY鬆餅堡」試試看！

編輯推薦

DIY 鬆餅 麥當勞

相關新聞

2024迎冬最強霜淇淋！ CREMIA「甘王草莓」回歸　GODIVA「沖繩海鹽柚子」新口味、義美「草莓鮮乳」限時買1送1

2024冬日最強霜淇淋！ CREMIA「甘王草莓」回歸　GODIVA「沖繩海鹽柚子」新口味、義美「草莓鮮乳」限時買1送1

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂！ 上市第4天仍撲空 脆友一招DIY「無敵豬肉蛋鬆餅堡」免排隊

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂！ 上市第4天仍撲空 脆友一招DIY「無敵豬肉蛋鬆餅堡」免排隊

粉絲必收藏！可愛療癒３聯名杯登場　康青龍x蛋仔派對、鶴茶樓x兔子便利商店、7-ELEVENx哆啦A夢

可愛聯名杯療癒登場！康青龍x蛋仔派對、鶴茶樓x兔子便利商店、7-ELEVENx哆啦A夢

整根KitKat夾入熱壓土司太浮誇！7-ELEVEN巧克力新品螞蟻人必嚐鮮

愛吃巧克力的螞蟻人注意！7-ELEVEN掌握冬季節令商機，即日起至12月10日集結烘焙甜點、咖啡推出各式優惠活動，為歡慶...

GODIVA霜淇淋買1送1！快閃2天 買冰送「霜淇淋兌換券」吃到12月

GODIVA霜淇淋買一送一！比利時皇室御用的巧克力品牌「GODIVA」冰品優惠來了，限時兩天「霜淇淋/杯裝冰淇淋」買1送1，買霜淇淋或杯裝冰淇淋贈霜淇淋兌換券，...

7-ELEVEN「哆啦A夢」主題杯必收！雪淋霜加巧克力秒升級 酷聖霜推「檸檬起司」新口味

瞄準愛喝茶的族群，7-ELEVEN CITY TEA現萃茶將自11月13日起推出超可愛的「哆啦A夢」主題杯、杯套，並同步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。