麥當勞「厚鬆餅堡」之亂！ 上市第4天仍撲空 脆友一招DIY「無敵豬肉蛋鬆餅堡」免排隊

過去麥當勞的「捲捲薯條」曾創下開賣2天就停賣的記錄。這回麥當勞期間限定早餐「厚鬆餅堡系列」從13日上市至今為第4天，民眾搶購、大排長龍現象仍然延燒成一股「厚鬆餅堡」之亂。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」限定期間開賣，再度引發排隊熱潮。圖／麥當勞提供

但相較前三天凌晨5點半開賣就完售，觀察部分門市大約至上午8.9點才供應完畢，在社群平台threads，有網友即時分享部分店家完售資訊、或剩餘數量。而買不到網友仍連連哀號，甚至出現了山寨版「無敵豬肉蛋鬆餅堡」DIY教學分享！

脆友chia1.12分享「看到一篇脆文說西螺還有鬆餅堡，幫大家更正：並沒有喔」隨即貼出麥當勞產品公告，可以看見豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡，皆勾選「已售完」。

圖／threads@chia1.12提供

脆友jumue.jjn分享「都第4天了，厚鬆餅堡怎麼還是那麼難買，想嚐鮮看看怎麼就這麼困難...」，接著他貼出DIY自製成品圖「我沒買到，這是我用一般的鬆餅餐+滿福堡重新組裝的山寨貨，把鬆餅裁剪成小一點的圓大概會更像一點。」

圖／threads@jumue.jjn提供

脆友qqedward1987分享「感謝麥當當毀了我的週末早晨，順便激發我的創造力，MEGA無敵豬肉蛋鬆餅堡參上」

現階段想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的人，除了持續觀察社群分享部分店家實況，也可先致電店家確定有貨再排隊，還能參考網友的過渡時期「免排隊DIY鬆餅堡」試試看！