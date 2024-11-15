粉絲必收藏！可愛療癒３聯名杯登場　康青龍x蛋仔派對、鶴茶樓x兔子便利商店、7-ELEVENx哆啦A夢

茶飲杯身印上可愛聯名圖樣，是不是更想喝了呢？為大家整理近期新推出的飲料品牌療癒聯名杯，有康青龍跨界合作可愛手遊《蛋仔派對》、鶴茶樓與人氣插畫家《Bunni Konbiny兔子便利商店》限量聯名，再來是7-ELEVEN現萃茶聯名《哆啦A夢》主題杯，買飲品也能夠喝得更開心！

《康青龍 X 蛋仔派對》買一送一+免費送虛寶卡

圖／康青龍提供

手搖飲品牌「康青龍」首度跨界合作可愛系手遊「蛋仔派對」，推出3款超吸睛聯名紙杯，除了能看得到蛋仔們可愛模樣，更同步打造3款專屬飲品，活動期間凡至「康青龍門市購買」或「龍來訂線上點餐自取」任一杯聯名飲品，即可獲得「蛋仔派對虛寶卡」1張，超多虛寶獎勵道具隨刮隨機送。

圖／康青龍提供

「康青龍X蛋仔派對」聯手推出3款限定紙杯，特別選用藍、黃、青等鮮艷顏色搭配蛋仔們，再加活力標語如「多加點冰，生活開心」、「為你打氣，喝出動力」，喝飲料也能滿滿元氣！推出3款聯名飲品，「藍星晶球」把藍柑橘變身為醇厚奶茶，搭配寒天晶球；「粉桃蜜球」選用蜜桃果肉加入雙色黑白珍珠；「金月芋球」則以沁心金萱作為茶底，再放進大甲芋頭、台中沙鹿地瓜製成的雙色小芋圓，咀嚼口感滿分。歡慶聯名上市，龍來訂線上點餐限定，領券即享「金月芋球」買一送一優惠，每人2張領完為止。

圖／康青龍提供

回饋玩家粉絲再加碼「蛋仔週邊商品」抽獎活動，自11/20至11/26止，只要於康青龍FB粉專上指定留言po出任一款蛋仔聯名紙杯或遊戲內的趣味造型蛋仔，即可獲得抽獎資格，共10名幸運龍將可獲得「蛋仔週邊超值組」，隨機贈出精美公仔、玩偶吊飾、輕巧圓扇、造型髮圈等限量好禮。

《鶴茶樓 X Bunni Konbiny》秋冬聯名開跑

圖／鶴茶樓提供

手搖飲料品牌「鶴茶樓」聯名人氣IG插畫家《Bunni Konbiny兔子便利商店》，將作家最喜愛的動物小兔子作為主角，為三隻熱情的兔子店員Mayo、Mogu和Mame搭上簡單線條、多巴胺配色，推出了8款限量聯名周邊。

圖／鶴茶樓提供

《鶴茶樓 X Bunni Konbiny》將於11/20聯名開跑，一次推出三款聯名杯身及封膜，大膽鮮明的配色、加上特地繪製手拿鶴茶樓飲料杯的可愛角色，拿在手上變得超潮超搶眼。

《7-ELEVEN X 哆啦A夢》第2杯享半價

首波活動購買CITY TEA全品項第2杯享半價，同時可獲得哆啦A夢限定主題杯，第2波活動購買2杯CITY TEA飲品享優惠還可加價購限量哆啦A夢周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」將即日起推出超可愛的「哆啦A夢」主題杯、杯套，並同步推出新品「珍珠焙火烏龍奶茶」，焙火烏龍茶香與優雅花香融合，加上香醇奶香跟Q彈黑糖珍珠，口感控、哆啦A夢粉絲都不能錯過。

CITY TEA現萃茶首次攜手「哆啦A夢」合作推系列周邊，同步推出新品「珍珠焙火烏龍奶茶」。圖／7-ELEVEN提供

首波活動開跑，凡購買CITY TEA全品項第2杯享半價，同時可獲得哆啦A夢限定主題杯；第二波則自11/27起開跑，購買2杯飲品享優惠還可加價購限量哆啦A夢周邊商品，包含飲料杯兩用抱枕毯、650ML保溫杯、飲料杯收納袋、保溫提袋等，每款都可愛爆擊，粉絲必收藏！