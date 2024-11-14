「拾汣茶屋」虧錢原因找到了！蹦闆驚曝「前員工1年A走2百萬」

YouTuber蹦闆本身除了經營精品代購，還投資不少副業，像是開了飲料店「拾汣茶屋」，之前他拍片透露飲料店是虧錢的，如今他驚爆會虧錢的原因，竟與前員工有關。

蹦闆10月在短片中就提到，飲料店目前是虧錢，當時他認為原因雖然杯數高，但是毛利低，13日他再拍短片透露飲料不賺錢的真正原因，蹦闆提到當初看到飲料店一直虧損，還跟店長討論就辭退工讀生，不料最後竟演變成連店長也跟著集體辭職，後來找了一位有多年經營飲料店經驗的人來當新店長，短短3天，就讓飲料店營業額成長近一倍，而且對方還告訴他，飲料店之前的帳目很奇怪。

蹦闆仔細一查後發現，原來3位前員工都在偷公司的錢，飲料店並不是不賺錢，而是錢都被員工搬走，一年下來約有2百萬，新店長後來去調監視器紀錄，發現前員工根本沒有在認真上班，大部分時間都在休息，有外送平台的單子來，都選擇拒接，而蹦闆也對前員工提告，最後大都願意跟蹦闆和解，但其中一位前員工的父母覺得這是小事情，對於這樣的態度，蹦闆決定要告到底。