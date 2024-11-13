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GODIVA霜淇淋買1送1！快閃2天 買冰送「霜淇淋兌換券」吃到12月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA霜淇淋買一送一！比利時皇室御用的巧克力品牌「GODIVA」冰品優惠來了，限時兩天「霜淇淋/杯裝冰淇淋」買1送1，買霜淇淋或杯裝冰淇淋贈霜淇淋兌換券，不用揪吃無負擔。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

最愛的霜淇淋買1送1！精品巧克力品牌「GODIVA」將於11/16、11/17連續兩天推出「冰品買一送一」，活動期間到GODIVA購買一支霜淇淋或杯裝冰淇淋，即贈「霜淇淋兌換券」一張，兌換期間為2024/11/18至12/15，數量有限、贈完為止。值得注意的是，活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。

本次GODIVA冰品活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。圖／微風廣場粉專
本次GODIVA冰品活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。圖／微風廣場粉專

本次GODIVA冰品活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。圖／微風南京粉專
本次GODIVA冰品活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。圖／微風南京粉專

除了有冰品買一送一快閃外，11/22還有「沖繩海鹽柚子系列」新品登場，喜愛巧克力的朋友可要跟緊消息囉。

11/16至11/17限時兩天，GODIVA冰品買一送一。圖／GODIVA提供
11/16至11/17限時兩天，GODIVA冰品買一送一。圖／GODIVA提供

GODIVA 冰品「買支/杯送劵」活動資訊

優惠期間：2024/11/16～11/17

活動內容：活動期間購買一支霜淇淋或杯裝冰淇淋，即送「霜淇淋兌換券」一張

兌換期間：2024/11/18～12/15

備註：數量有限，售/贈完為止；本活動不與會員折扣、 冰飲品集點卡及其他優惠活動合併使用；詳細活動規則以GODIVA門店現場公告為準

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