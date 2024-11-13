GODIVA霜淇淋買1送1！快閃2天 買冰送「霜淇淋兌換券」吃到12月
GODIVA霜淇淋買一送一！比利時皇室御用的巧克力品牌「GODIVA」冰品優惠來了，限時兩天「霜淇淋/杯裝冰淇淋」買1送1，買霜淇淋或杯裝冰淇淋贈霜淇淋兌換券，不用揪吃無負擔。
最愛的霜淇淋買1送1！精品巧克力品牌「GODIVA」將於11/16、11/17連續兩天推出「冰品買一送一」，活動期間到GODIVA購買一支霜淇淋或杯裝冰淇淋，即贈「霜淇淋兌換券」一張，兌換期間為2024/11/18至12/15，數量有限、贈完為止。值得注意的是，活動有「買支送劵」與「買杯送劵」兩種，實際活動依各門店及櫃位公告為準。
除了有冰品買一送一快閃外，11/22還有「沖繩海鹽柚子系列」新品登場，喜愛巧克力的朋友可要跟緊消息囉。
GODIVA 冰品「買支/杯送劵」活動資訊
優惠期間：2024/11/16～11/17
活動內容：活動期間購買一支霜淇淋或杯裝冰淇淋，即送「霜淇淋兌換券」一張
兌換期間：2024/11/18～12/15
備註：數量有限，售/贈完為止；本活動不與會員折扣、 冰飲品集點卡及其他優惠活動合併使用；詳細活動規則以GODIVA門店現場公告為準
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