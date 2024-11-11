新人參戰！「ChizCheese」攜濃郁又清爽的新款起司蛋糕 快閃台中新光百貨

起司蛋糕新戰場再添新角色～全新登場的起司蛋糕品牌「ChizCheese」，帶來爆紅的「第五種乳酪蛋糕」，入口香濃尾韻清爽，一下子就直攻台中、挑戰中部人的味蕾，在台中新光百貨快閃至12/2，嘴巴刁鑽的甜點們快出門來趟與新起司蛋糕的甜蜜邂逅吧！

圖／ChizCheese提供

圖／ChizCheese提供

「ChizCheese」推出的蛋糕，有冷凍、半解凍和完全解凍的3種吃法，冷凍的口感像冰淇淋蛋糕，酸味較明顯；而從冰箱拿出來1到1個半小時，一半冷凍與一半滑順的口感，是最推薦大家的吃法；最後一種吃法為完全解凍，起司蛋糕會變得像布蕾一樣光滑細緻，能夠同時享受到甜味與香氣交織的幸福時光。

圖／ChizCheese提供

圖／ChizCheese提供

快閃糕點業的激戰區－台中，「ChizCheese」以原味的「北海道雪域芝士蛋糕」打頭陣，100%使用北海道乳業Luxe 奶油乳酪，並加入希臘優格，還原出如雪般清爽柔軟的質感，完美平衡了濃郁的芝士香氣與輕盈口感，讓人置身北海道的純淨雪地，11/12起加碼推出「九州淡雪莓果芝士蛋糕」，把莓果與果香與濃郁起司結合，呈現出甜中帶酸的全新風味，快閃期間購買都會附上不織布保冷袋，一次購買兩盒還有精美不鏽鋼蛋糕刀鏟，喜歡起司或是有新品就想嘗試的甜點控們把握機會手刀搶購～