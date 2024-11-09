11月甜點控必嚐！ Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回歸、Mister Donut聯名Cona‘s、釛匠研所新品推薦

甜點控11月開吃！ 首推限時限店回歸的Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈、Mister Donut也帶來巧克力新品聯名、好丘則推「山茶花造型可頌，更不能錯過釛 匠研所的黃金比例菠蘿麵包，以及beard papa’s、微熱山丘新品，快來吃一波！

●Krispy Kreme

烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

美國甜甜圈人氣品牌「Krispy Kreme」經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）重磅回歸，選用經典美式甜甜圈，以香醇焦糖經過高溫炙燒，打造酥脆外皮裹上一層美麗金黃糖衣，內裡搭上絲滑濃郁的牛奶卡士達餡料，每一口都令人回味無窮！

烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

「經典烤布蕾甜甜圈」每個售價60元，即起至11/14限時回歸，並於限指定7門市販售，包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。

●Mister Donut

Mister Donut攜手Cona's妮娜巧克力。圖／Mister Donut提供

美國連鎖甜甜圈Mister Donut，於20周年之際與南投巧克力品牌「Cona‘s妮娜巧克力」聯名，共推出5款可可系甜甜圈，「Cona‘s雙莓巧蘭奇」、「Cona‘s百香果巧蘭奇」、「Cona‘s紅玉巧克力波堤」、「Cona‘s榛果巧克力波堤」以及「Cona‘s生可可夾心巧貝」，均售價79元/顆，更於秋冬推出2款新飲品「Cona‘s繽紛棉花糖可可」、「Cona‘s雪降跳跳糖可可」均售價109元/杯。

圖／Mister Donut提供

同步祭出好康，即起至12/1，單筆消費滿500元，含一款可可季聯名商品，免費贈送Cona‘s妮娜巧克力「紅玉茶薄片夾心巧克力」8入裝1盒，12/1以前購買可可季聯名現做飲品，即享買1送1，再贈Cona's妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票免費兌換券。

●beard papa’s

圖／beard papa's提供

beard papa's玩轉味蕾，選用創立100多年、家喻戶曉的OREO奧利奧餅乾，拌入經典卡士達與優質鮮奶油，製作出甜而不膩的「餅乾奶霜卡士達內餡」。喜歡濃厚茶味的粉絲，一定要試試經過高溫烘焙、散發一股獨特炭焙香，與經典卡士達、牛奶結合後製成「焙茶卡士達內餡」，品嘗得到醇厚茶香與柔和奶香交織。

beard papa's推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」。圖／beard papa's提供

11月香濃升級，更推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」(限定門市販售)將招牌日式泡芙裹上特製白巧克力醬、撒上餅乾碎片，最後再放上一片mini OREO巧克力餅乾，限定口味滋味再升級！

●好丘

好丘全新推出「山茶花可頌」。圖／好丘提供

好丘Good Cho's創造出立體感十足的山茶花造型可頌，全系列共計有3種口味，採用「菲仕蘭無鹽發酵奶油」，最純粹、原始風味的「臻品原味可頌」，每顆89元；「柑橘巧克力可頌」則在可頌中融入法國歌劇巧克力，並帶有清新柑橘香氣，每顆99元；「橙香伯爵可頌」，使用來自台東的晚崙西亞橙，以果香為基調，搭配伯爵茶茶香與奶油，香氣十足！

●微熱山丘

今年，微熱山丘選用日本青森的紅玉蘋果製作蘋果酥「平安福」，青森縣為日本蘋果的富饒之地，每顆紅玉蘋果果實呈現鮮紅色澤，經由糖漬慢煮之後，果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，完美封存於深紅色的蘋果醬中。酥皮淋上檸檬糖霜，與蘋果丁酸甜滋味呼應，每一口都能嚐到多層次風味。

「平安福」融入台灣文化中蘋果諧音平安的祝福寓意，將日本祈願開運的吉祥物達摩，與紅通通的蘋果結合得可愛又吸睛，最適合送禮送上滿滿祝福心意。

平安福蘋果酥。圖／微熱山丘提供

●釛匠研所

釛 匠研所 Bakeries Lab.提供多款人氣麵包。圖／釛 匠研所 Bakeries Lab.提供

日本的麵包品牌「釛 匠研所 Bakeries Lab.」11月初正式登台，於台北車站開設海外首間分店，提供菠蘿麵包、吐司、可頌等招牌產品。

菠蘿麵包。圖／釛 匠研所 Bakeries Lab.提供

首間海外分店設於台北火車站地下一樓，標榜使用日本直送冷凍麵團，提供3大人氣系列，包含帶有金黃色澤與微甜的酥脆外皮口感的「菠蘿麵包」，內層麵包鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味，每份70元。還有表層淋上楓糖的「楓糖菠蘿」，每份90元。「黃金吐司」以日本麵粉及鮮奶油為原料，製作出帶有香草香氣，酥軟外層呈現漩渦線條，內層則有著綿密且具彈性的口感，每顆330元。此外，店內也提供「可頌系列」，包括有黃金迷你可頌、起司可頌、松露可頌等不同品項。