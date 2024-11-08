排爆了！ 「八曜和茶」三重台北橋店今開幕 鐵粉一早湧入 爆量「貪吃蛇」排隊人龍也要買
高雄超人氣手搖飲「八曜和茶」北部首店開張了！ 「新北三重大店」於今(8日)正式開幕，地點位在重新路一段上，據現場網友分享照得知，尚未到開店時間就湧現超長人龍，上百名網友排隊搶喝，不到上午10點，排隊人潮已有如「貪食蛇」隊伍，將附近周圍大樓包覆一整圈，人氣十足！
八曜和茶新北三重台北橋店將在今日上午10時開幕，頭香7點半就到店排隊，而後續近百名人龍一路從門口排至巷弄內，不少路過民眾甚至好奇是在排什麼，現場有百名鐵粉排隊延伸，甚至有網友評估現場排隊人龍包圍周遭建築物形成接近一圈，有如「貪食蛇」隊伍一般，看不見盡頭。
八曜和茶新北三重店也同步祭出「3大開幕優惠」，11/8起，全台八曜門市同步登場，購買任一飲品加購價149元，可購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片」，11/8至11/9凡於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶」、「308炙燒濃乳」、「浪烤厚焙乳504」，消費滿額即可免費獲時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推；11/10則祭出人氣飲品「柚香覺醒307買1送1」優惠。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言