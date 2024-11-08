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買奶茶送提袋！ 全聯飲品促銷送「針織提袋」太美了 顧客嘆：連跑3間都買不到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書社團
圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書社團

跑了3家全聯都撲空！ 有網友發現全聯一款飲品再度促銷，最大的特色是買6瓶還有附袋子，而袋子本身是針織花紋造型，只要買奶茶就能連同贈品一同帶回家。一分享到社團之後，引發網友熱議，甚至有人表示「跑了3家全都落空」。

有位網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，她在逛全聯時發現一款奶茶在促銷，兩瓶45元、買6瓶就附送針織提袋，該網友提到雖然她本人不太愛喝這類飲料，但她老公覺得不難喝，而且有別於上次的帆布袋，這次促銷送的袋子是「針織提袋是不一樣的感覺」、「袋子很可以欸，美翻了！而且logo小小的，質感還不錯。」

圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書社團
圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書社團

該貼文引發眾人討論，部分想跟買的顧客表示「我家附近都沒有，可能要多跑幾家」、「我才去全聯買東西回來，都沒看到耶」，還有人說「不是每一家都有⋯我剛跑了3家都沒有」，也有人表示反對「為了針織袋而買不喜歡的飲料，不如上電商多挑幾個喜歡的花色」。

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