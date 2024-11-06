甜點控等了3年 「北海道最強起士塔」驚喜回歸！ 台北雙快閃店推「抹茶起士塔半價、抽限定周邊」要買爆

最強起士塔回來了！來自北海道直送的起士塔專賣店「BAKE CHEESE TART」強勢回歸，即日起於台北統一時代百貨、誠品生活松菸開啟快閃，現烤出爐香氣四溢超誘人。驚喜消息曝光後，網友們紛紛表示「終於回來了！」、「開回來了好棒」。

圖／統一時代百貨台北店粉專

甜點控久等了！睽違3年，北海道神級起士塔專賣「BAKE CHEESE TART」閃亮回歸，即日起在台北統一時代百貨B2與誠品生活松菸B1設快閃店，販售原味、巧克力、抹茶、草莓、焦糖、覆盆子等多種口味。每個起士塔都是從北海道當地製成後原裝直送，再由快閃門市現烤出爐，塔皮香酥脆、內餡濃滑順，最道地的好滋味一口就喚醒你與起士塔的美好記憶。

圖／統一時代百貨台北店粉專

圖／Bake Cheese Tart粉專

而開幕特別活動部分，單筆消費購買原味起士塔2個，即可享以半價加購抹茶起士塔；單筆消費購買起士塔6入（不限風味）就有機會抽中BAKE回歸限定周邊商品，以上兩個活動無法併用。活動時間及內容以各快閃門市公告為準。

圖／統一時代百貨台北店粉專

BAKE CHEESE TART 快閃店資訊

即日起～2025/1/31 台北統一時代百貨B2

即日起～2025/4/30 誠品生活松菸B1