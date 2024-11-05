台灣也喝得到！ 「鮮茶道x艾嘉食堂」聯名系列冬瓜飲　超Chill「明星特調」海島風味搶鮮喝

台灣也喝得到了！ 在知名實境秀「艾嘉食堂」海外營業的蘇美島餐廳中，由主持群親自調製上菜的冬瓜系飲料，推出後大獲外國遊客好評！而手搖飲品牌「鮮茶道」正式攜手節目聯名，推出3款冬瓜系列特調，輕輕鬆鬆完美還原明星特調的海島Chill風味飲品！

圖／鮮茶道提供

知名品牌「鮮茶道」以現泡手沖茶飲方式備受喜愛，此回與「艾嘉食堂」聯名推出三款聯名飲料「冬瓜仙草、冬瓜檸檬、冬瓜焙茶拿鐵」，雖然少了節目絕佳命名的「冬瓜Love you(冬瓜愛玉檸檬)」，但嚴選產地直送的冬瓜，精心與黑糖蜜製熬煮成天然甜香的系列飲品，讓人喝了一秒飛蘇美島。

圖／翻攝艾嘉食堂臉書

以Q彈仙草搭配香甜冬瓜的「冬瓜仙草」，每一口喝得到台灣古早味的濃郁香氣：清爽派則不能錯過「冬瓜檸檬」，將新鮮檸檬汁與冬瓜醬完美融合，酸甜滋味超爽口又解膩。還有一款獨特的「冬瓜焙茶拿鐵」，沖入鮮茶道深邃的茶湯，再佐以濃厚奶香，絲滑尾韻更適合來杯熱的，放在手裡握著、嘴裡嚐著，暖心暖胃的這一杯，迎接冬日也不怕了。

圖／鮮茶道提供

艾嘉食堂聯名鮮茶道的特調海島風冬瓜系列，還搭上限量超Q海島風格聯名紙杯，邀粉絲們一邊喝冬瓜飲、一邊看艾嘉食堂節目，還能收藏！

圖／鮮茶道提供

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