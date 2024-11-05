北部人等到了！米其林「摘星生乳捲」首次快閃台北 「紐約冠軍生乳捲」領軍5款口味 限定14天要搶吃
米其林摘星生乳捲來了！由西西里島唯一1位米其林女主廚開設的甜點店「Bye Bye Blues」展開首次台北快閃，進駐SOGO百貨台北忠孝館，帶來超人氣「必吃4款生乳捲」及首度亮相的獨家口味，北部的甜點控終於等到了。
米其林女主廚來台開設甜點店「Bye Bye Blues」，於台南、高雄設有門店，本次首度北上快閃台北令人期待。11/6至11/19，「Bye Bye Blues」將帶著米其林摘星生乳捲進駐台北SOGO百貨忠孝館11F，現場除販售經典原味生乳捲、紐約冠軍聯名布蕾生乳捲、義式巧克力抹茶生乳捲、鐵觀音生乳捲外，還加碼亮相獨家口味「法芙娜巧克力天使」，共有5款口味任君挑選，用可口甜點揮別憂鬱壞情緒。
吃膩固定品牌的生乳捲了嗎？那不妨把握這次摘星生乳捲快閃店，一嘗它獨有的魔力風味，為你的甜點胃增添新感受吧。
Bye Bye Blues 台北快閃店
地址：台北市大安區忠孝東路四段45號（SOGO百貨台北忠孝館11F）
快閃時間：2024/11/6～11/19
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言