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北部人等到了！米其林「摘星生乳捲」首次快閃台北 「紐約冠軍生乳捲」領軍5款口味 限定14天要搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專
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米其林摘星生乳捲來了！由西西里島唯一1位米其林女主廚開設的甜點店「Bye Bye Blues」展開首次台北快閃，進駐SOGO百貨台北忠孝館，帶來超人氣「必吃4款生乳捲」及首度亮相的獨家口味，北部的甜點控終於等到了。

圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專
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米其林女主廚來台開設甜點店「Bye Bye Blues」，於台南、高雄設有門店，本次首度北上快閃台北令人期待。11/6至11/19，「Bye Bye Blues」將帶著米其林摘星生乳捲進駐台北SOGO百貨忠孝館11F，現場除販售經典原味生乳捲、紐約冠軍聯名布蕾生乳捲、義式巧克力抹茶生乳捲、鐵觀音生乳捲外，還加碼亮相獨家口味「法芙娜巧克力天使」，共有5款口味任君挑選，用可口甜點揮別憂鬱壞情緒。

圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專
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圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專
圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專

吃膩固定品牌的生乳捲了嗎？那不妨把握這次摘星生乳捲快閃店，一嘗它獨有的魔力風味，為你的甜點胃增添新感受吧。

Bye Bye Blues 台北快閃店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號（SOGO百貨台北忠孝館11F）

快閃時間：2024/11/6～11/19

圖／Bye Bye Blues-Taiwan粉專
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