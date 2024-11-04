京站就能吃到！東區可麗露名店快閃北車　甜點界新寵「可麗露霜淇淋」洗版IG　買禮盒再請你吃「四葉牛乳霜淇淋」

台北人甜點心頭好！主打精緻燒菓子的甜點品牌「Fujisan」快閃進駐北車京站，現場除販售可麗露、費南雪禮盒外，洗版IG的「可麗露霜淇淋」更是不容錯過，拍照打卡怎麼能少掉這一味。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

開吃可麗露霜淇淋！東區巷弄的日系甜點店「Fujisan」是不少甜點控的必訪口袋名單，繼10月快閃新光三越南西店後，本次甜蜜進駐京站時尚廣場4F，帶來外脆內軟的可麗露與美味費南雪，以及在IG爆紅掀起打卡潮的「可麗露霜淇淋」。外型別緻的「可麗露霜淇淋」能一次品嘗到可麗露與北海道超濃霜淇淋，絕妙的搭配甜而不膩，每一口都是小確幸。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

此外，京站快閃現場還有季節限定「芒果可麗露帕妃」，速度拍完趕緊吃，預計後續還會推出新口味。另，快閃期間也有優惠好康，購買10入禮盒贈價值150元的(中)四葉牛乳原味霜淇淋；購買15入禮盒則送(大)四葉牛乳原味霜淇淋（價值180元）。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁