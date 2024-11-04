快訊

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

業務群組傳「女騎士與豬屁股」類比片 肉品市場總座：想讓大家紓壓

MLB／傳大谷翔平1.4億「50轟球」 即將在台北101瞭望台展出

聽新聞
0:00 / 0:00

京站就能吃到！東區可麗露名店快閃北車　甜點界新寵「可麗露霜淇淋」洗版IG　買禮盒再請你吃「四葉牛乳霜淇淋」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

台北人甜點心頭好！主打精緻燒菓子的甜點品牌「Fujisan」快閃進駐北車京站，現場除販售可麗露費南雪禮盒外，洗版IG的「可麗露霜淇淋」更是不容錯過，拍照打卡怎麼能少掉這一味。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

開吃可麗露霜淇淋！東區巷弄的日系甜點店「Fujisan」是不少甜點控的必訪口袋名單，繼10月快閃新光三越南西店後，本次甜蜜進駐京站時尚廣場4F，帶來外脆內軟的可麗露與美味費南雪，以及在IG爆紅掀起打卡潮的「可麗露霜淇淋」。外型別緻的「可麗露霜淇淋」能一次品嘗到可麗露與北海道超濃霜淇淋，絕妙的搭配甜而不膩，每一口都是小確幸。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

此外，京站快閃現場還有季節限定「芒果可麗露帕妃」，速度拍完趕緊吃，預計後續還會推出新口味。另，快閃期間也有優惠好康，購買10入禮盒贈價值150元的(中)四葉牛乳原味霜淇淋；購買15入禮盒則送(大)四葉牛乳原味霜淇淋（價值180元）。

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁
圖／京站時尚廣場官方粉絲專頁

編輯推薦

IG 京站 可麗露 甜點 禮盒 費南雪 霜淇淋

相關新聞

京站就能吃到！東區可麗露名店快閃北車　甜點界新寵「可麗露霜淇淋」洗版IG　買禮盒再請你吃「四葉牛乳霜淇淋」

台北人甜點心頭好！主打精緻燒菓子的甜點品牌「Fujisan」快閃進駐北車京站，現場除販售可麗露、費南雪禮盒外，洗版IG的「可麗露霜淇淋」更是不容錯過，拍照打卡怎麼能少掉這一味。

全家11月推「青森蘋果霜淇淋」 用這招11元就能吃到 藍莓雙口味同步登場

迎接青森蘋果季，不只是品嚐新鮮果實的最佳時機，連霜淇淋、甜點都吃得到蘋果美味。全家青森蘋果季Fami!ce、minimo...

星巴克連續兩天「第2杯半價」 免揪人「星冰樂89元」獨享開喝

星巴克於11/4、11/5推出「第二杯半價」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享優惠，打卡耶誕必喝太妃核果風味那堤趁現在！

30公分「草莓塔101」顏值爆棚！ 「Meat Up草莓季」10多款甜點繽紛夢幻 西門町店新裝耀眼 聖誕新品浪漫登場

30公分「草莓塔101」顏值爆棚！ 「Meat Up草莓季」10多款甜點繽紛夢幻 西門町店新裝耀眼 聖誕新品浪漫登場

旋風北上地址曝光！ 八曜和茶新北三重店11／8開幕 3大優惠「柚香覺醒307」買1送1

旋風北上地址曝光！ 「八曜和茶新北三重店」11／8開幕 柚香覺醒307買1送1

Mister Donut甜甜圈買6送3！鬍子爺爺新口味泡芙登場

Mister Donut迎20週年，攜手本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」，推出一系列聯名產品。其中「Co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。