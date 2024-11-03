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星巴克連續兩天「第2杯半價」 免揪人「星冰樂89元」獨享開喝
星巴克於11/4、11/5推出「第二杯半價」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享優惠，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。打卡耶誕必喝太妃核果風味那堤趁現在。
除了連續兩天的第二杯半價外，11/28前點購「黑可可奶霜星冰樂」享大杯單一價99元，可加價升級特大杯，自備環保杯還能現省10元，等於89元就能開喝星冰樂，愛地球兼省荷包。
星巴克 第二杯半價
活動期間：2024/11/4～11/5
優惠內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
備註：活動詳情請依星巴克網站公告為準
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