星巴克連續兩天「第2杯半價」 免揪人「星冰樂89元」獨享開喝

為耶誕節預熱！每到年底都必喝的星巴克「太妃核果風味那堤」將於11/2重磅回歸，還有耶誕新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，在喚起記憶裡甜蜜滋味的同時，給味蕾另一種新風味的刺激。

2024-10-31 13:00