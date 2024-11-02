30公分「草莓塔101」顏值爆棚！ 「Meat Up草莓季」10多款甜點繽紛夢幻 西門町店新裝耀眼 聖誕新品浪漫登場

超浮誇30公分高的「101草莓塔」回歸了！ 西門町夢幻草莓甜點專門店「Meat Up 覓晌」全新裝潢改裝出發，搭上一年一度的草莓季菜單同步登場，讓甜點控在時尚的半開放式空間，細細品味10多款吸睛的草莓系甜點！

圖／Meat Up 覓晌提供

西門町美式餐廳「Meat Up 覓晌」歡慶8週年，特別全面翻新，保留了原有的紅色基底，巧妙融入閃耀的金屬元素，並採用半開放式包廂設計帶來更私密環境空間，讓顧客們輕鬆沉浸於時尚與品味的氛圍，並在愉悅環境中享用超夢幻甜點。

西門町美式餐廳「Meat Up 覓晌」歡慶8週年，特別全面翻新。圖／Meat Up 覓晌提供

圖／Meat Up 覓晌提供

「Meat Up 覓晌」草莓季開跑，每年一出現就洗版社群的「草莓101」正式回歸，有普通版和豪華版雙重選擇，而豪華版靈感來自台北101，高達30公分浮誇顏值，讓人眼前為之一亮超想嚐。

草莓 101 普通版$690、豪華草莓塔 $1090。圖／Meat Up 覓晌提供

西門町店、桃園店皆推出多款創意十足草莓系甜點，其中西門店限定的「莓你的份」採用火鍋造型裝盛草莓烤布蕾慕斯，還加入了乾冰營造夢幻煙霧效果；桃園店獨家推出的「莓大莓小」是內餡香濃的開心果奶油組合而成的草莓開心果修女泡芙。

圖左-莓你的份(草莓烤布蕾慕斯) $690 西門限定、圖右-莓大莓小(草莓開心果修女泡芙) $290 桃園限定。圖／Meat Up 覓晌提供

莓有問題(巨型草莓開心果泡芙) $390 Merry X'mas 聖誕限定!。圖／Meat Up 覓晌提供

此外，絕不能錯過的還有聖誕限定的「莓有問題」，以聖誕花圈造型打造巨型草莓開心果泡芙，與大家一同渡過超應景的繽紛聖誕節。多款草莓系列甜品還有「３位莓女」能一次吃得到開心果泡芙、草莓舒芙蕾、布丁的草莓拼盤；「莓有如果」以開心果醬與珍珠組合成草莓開心果舒芙蕾；「莓你布行」結合了草莓海鹽奶蓋與焦糖布丁的草莓奶蓋布丁舒芙蕾；「我就司莓麗」能嚐到金黃柔軟草莓法式吐司；「莓有聖下」呈現經典日式昭和的草莓布丁聖代。

3 位莓女(草莓拼盤-開心果泡芙、草莓舒芙蕾、布丁)$390。圖／Meat Up 覓晌提供

圖左-莓有如果(草莓開心果舒芙蕾) $390、圖右-莓你布行(草莓奶蓋布丁舒芙蕾) $420。圖／Meat Up 覓晌提供

圖左-我就司莓麗(草莓法式吐司) $390、圖右-莓有聖下(草莓布丁聖代) $220。圖／Meat Up 覓晌提供

草莓季飲品也同步開喝，「紅心皇后2.0」以草莓增量堆疊成爆量草莓奶昔；「今天喝了莓」是酸甜草莓與清爽氣泡水完美結合的草莓氣泡飲；熱飲也有「莓可能」將草莓結合可可巧克力熱飲，讓冬天喝了更加溫暖。在舒適空間享用甜點，草莓控+甜點控們快來追上「Meat Up 覓晌」草莓季吧！

圖左-紅心皇后 2.0(爆量草莓奶昔) $360、圖中-今天喝了莓(草莓氣泡飲) $220、圖右-莓可能(草莓可可巧克力熱飲) $220。圖／Meat Up 覓晌提供

Meat Up 覓晌【台北西門店】

地址:台北市萬華區武昌街二段 37 號 6 樓

電話:0908-198-398

營業時間:11:00-21:00

Meat Up 覓晌【桃園藝文店】

地址:桃園市桃園區同德五街 77 號 2 樓

電話:0908-089-398

營業時間: 週一至五10:30-20:00(最後點餐 19:00);週六、日 10:30-21:00(最後點餐 20:00)