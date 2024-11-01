旋風北上地址曝光！ 八曜和茶新北三重店11／8開幕 3大優惠「柚香覺醒307」買1送1

高雄超人氣手搖飲「八曜和茶」宣布北上展店，最新官方曝光「新北三重店」將於11/8正式開幕，地點在重新路一段上，同步公開柚香覺醒307買一送一等三大優惠，手搖控們快筆記！

圖／翻攝八曜和茶臉書

八曜和茶臉書最新發文「或許往北最強的不只有颱風，還有掀起無咖啡因新飲食文化的炫風！」，貼文中同步公開新北三重門市地址，也同步公開開幕優惠等資訊，消息一出讓不少粉絲興奮回應「準備好了」、「等你等的好苦啊」、「終於要開幕了，萬歲」。

圖／翻攝八曜和茶臉書

八曜和茶新北三重店也祭出「3大開幕優惠」，11/8起，全台八曜門市同步登場，購買任一飲品加購價149元，可購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片」有經典黃綠杯款、及和風bag款兩種款選，開封後香氣可維持2至8週（數量款式有限，售完為止）。

11/8至11/9只要於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504」及新品「極韻白奶茶系列」，消費滿額即可免費獲得HCY時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推。

另外，11/10當天新北三重店限定祭出超人氣「柚香覺醒307」買一送一優惠，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務(開放時間將另行公告)。

八曜和茶 新北三重店

地址：新北市三重區重新路一段106號

時間：10：00～22：30