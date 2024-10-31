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星巴克耶誕最強「太妃核果風味那堤」回歸！第2杯半價開喝 新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」強勢登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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為耶誕節預熱！每到年底都必喝的星巴克「太妃核果風味那堤」將於11/2重磅回歸，還有耶誕新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，在喚起記憶裡甜蜜滋味的同時，給味蕾另一種新風味的刺激。

「太妃核果風味那堤」和「蝴蝶餅可可燕麥那堤」。圖／星巴克提供
「太妃核果風味那堤」和「蝴蝶餅可可燕麥那堤」。圖／星巴克提供

即將迎來耶誕節，星巴克冬季的經典之作「太妃核果風味那堤」預計自11/2起於全台門市回歸，濃縮咖啡、絲滑牛奶和太妃核果風味糖漿交織，最後以香滑鮮奶油、太妃蜜糖碎片點綴，一口喚起你的耶誕記憶。此外，太妃系列還有「太妃核果風味冷萃咖啡」和「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」等可選擇。

「太妃核果風味冷萃咖啡」和「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」。圖／星巴克提供
「太妃核果風味冷萃咖啡」和「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」。圖／星巴克提供

除了有太妃系列回歸販售外，星巴克更新推出耶誕氛圍飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」，鹹香蝴蝶脆餅與經典濃縮咖啡、絲滑燕麥奶、可可醬結合，鹹甜滋味層次感超豐富。

想要提前品嘗的朋友注意，10/31至11/1，星巴克舉辦「星巴克APP行動預點會員搶先喝」可搶先點購：另，成為星巴克LINE官方帳號好友，即日起至11/5再享專屬太妃優惠，使用星巴克APP行動預點並輸入指定活動代碼，即享大杯(含)以上太妃核果風味那堤(包含冰/熱/特選)第2杯半價。

西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡。圖／星巴克提供
西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡。圖／星巴克提供

而首次於金星專屬耶誕派對推出的限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，則於11/1至11/13在40間指定門市限定開賣，清新酸甜的西印度櫻桃果醬，搭配濃郁巧克力及醇厚咖啡，喝一口就令人回味。

圖／星巴克提供
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耶誕鹹食部分，新風味「紅酒燉牛肉生義大利麵」與「燻雞櫛瓜鹹派」都保有各自的獨有滋味，有讓人一吃就停不下來的魔力。耶誕過節必不可少的甜點則有大人系「焦糖核果巧克力塔」和經典再進化的「藍莓波士頓派」，以及今年必吃的「提拉米蘇布丁」，只要到星巴克就能展開一場甜點饗宴。

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另有耶誕主題新周邊，像是Bearista小丑熊寶寶玩偶、嘉年華小丑鑰匙圈、新款冷水杯和不鏽鋼杯等，想要入手的朋友記得到門市搜寶囉。

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