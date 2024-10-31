「31冰淇淋日」遇康芮颱風 全台僅1門市營業 粉絲嘆：不能延期嗎？
冰淇淋日遇颱風！超人氣連鎖冰淇淋專賣店「31冰淇淋」每月31日皆會推出特別優惠，今日祭出「+31元升級」好康，然而遇上康芮颱風，全台僅一門市營業，網友看到公告後回應「但今天都放颱風假了」、「小編是不是要擇日加碼優惠」。
「31冰淇淋」將每月31日定為冰淇淋之日，於今(31)天推出一日限定優惠，購買小雙球120元，加31元即可升級標準雙球，份量更滿足。但恰逢康芮颱風襲台，全台31冰淇淋僅有高雄夢時代一門店營業，吸引網友留言反映「(店)都沒開 不能延期嗎」、「優惠吃不到啊」。
雖然吃不到本月的冰淇淋優惠，但仍有網友繼續敲碗「台南南紡購物中心可以設櫃」、「請來板橋大遠百設櫃啊」、「新竹31要復櫃了嗎？」等。
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