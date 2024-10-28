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全家11月「青森蘋果霜淇淋」回歸！雙口味強強聯手 網歪樓：青蘋果要配樂園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

快換口味了！全家霜淇淋11月口味曝光，有網友分享「青森蘋果霜淇淋」將強勢回歸，雙口味則是搭配「山丘藍莓」，令不少喜愛水果系列的朋友直呼「越酸越愛」、「蘋果感覺就很清爽的味道」。

全家便利商店「青森蘋果霜淇淋」將於11月回歸。圖非本次新品圖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「青森蘋果霜淇淋」將於11月回歸。圖非本次新品圖。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「青森蘋果霜淇淋」預計於11月接棒開賣，雙口味是搭配同為水果系的「山丘藍莓霜淇淋」，兩種口味都曾販售過，將在下個月強強聯手回歸。有網友看到消息後，開始回憶當年的滋味，紛紛表示「以前有出過還蠻喜歡的」、「印象中就酸甜酸甜的」，是屬於適合大小朋友的清爽口味，另外還有人歪樓說「『青』蘋果配什麼？配樂園」引發爆笑。而確切開賣資訊與口味以全家便利商店公告為準。

全家便利商店今年曾推出「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」。圖非本次新品圖。記者黃筱晴／攝影
全家便利商店今年曾推出「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」。圖非本次新品圖。記者黃筱晴／攝影

此外，在開吃全家新口味前，7-ELEVEN則搶先推出「香蕉牛奶霜淇淋」，10/31至12/10期間的每週五、六、日，使用icash 2.0或icash Pay支付可享「第2件半價」，把握優惠吃起來更美味。

7-ELEVEN攜手韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」，將香蕉牛奶變身「雪淋霜」霜淇淋，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」，將香蕉牛奶變身「雪淋霜」霜淇淋，售價49元。圖／7-ELEVEN提供

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7-ELEVEN 全家便利商店 奶霜 水果 牛奶 霜淇淋

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