全家11月「青森蘋果霜淇淋」回歸！雙口味強強聯手 網歪樓：青蘋果要配樂園

選擇困難請收藏！紐約頂級甜點品牌「Lady M」多款千層蛋糕不僅擁有高顏值，吃起來也讓人有幸福的感覺。而這麼多口味裡有哪些是新手必吃或廣受顧客推薦的呢？以下就由udn小編特搜各社群與評價整理幾款不容錯過的必點口味，照著點一定能找到屬於你的命定蛋糕。

2024-10-24 13:00